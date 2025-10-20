Kalendorius
Su iraniečiu Lietuvoje gyvenanti Giedrė nebegali tylėti, ką patiria: „Ne visur esame laukiami"

2025-10-20 15:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 15:53

Lietuvė Giedrė Daniela Pilelytė ir iranietis Ali Zandi, dar žinomi kaip „Dandi Couple“ – daugybę peržiūrų socialiniuose tinkluose renkanti pora, užkrečianti visus savo nuotaika ir humoro jausmu. Tačiau visai neseniai Giedrė ryžosi prabilti apie kitokią realybę. Pasirodo, Lietuvoje gyvenančiai žinomai porai neretai tenka susidurti su rasistinėmis replikomis.

Giedrė Daniela Pilelytė ir Ali Zandi (nuotr. asm. archyvo)

Lietuvė Giedrė Daniela Pilelytė ir iranietis Ali Zandi, dar žinomi kaip „Dandi Couple“ – daugybę peržiūrų socialiniuose tinkluose renkanti pora, užkrečianti visus savo nuotaika ir humoro jausmu. Tačiau visai neseniai Giedrė ryžosi prabilti apie kitokią realybę. Pasirodo, Lietuvoje gyvenančiai žinomai porai neretai tenka susidurti su rasistinėmis replikomis.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle „Instagram“ Giedrė paviešino nuotrauką, kurioje matyti moters ašaros.

Prabilo apie opią problemą Lietuvoje

Kaip atskleidė nuomonės formuotoja, to priežastis – neretai girdimi rasistiniai komentarai apie jos mylimąjį Ali.

Pasak Giedrės, rasizmo problema Lietuvoje išlieka itin skaudi ir liūdna.

Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Šiandien nemažai verkiau. Ir nors man nėra lengva apie tai rašyti, nusprendžiau, kad reikia. Nes labai skaudu. Ir pikta. Ir dar labai, labai liūdna.

Tik pradėjusi santykius su Ali supratau, kad mano pačios aplinka dar labai stipriai nepasiruošusi šitam santykiui. Ir kad mano šalyje yra dar labai daug žmonių, kurie yra rasistai – nuo neskanių „juokelių“ laidymo iki grasinimų tik dėl tavo tautybės.

Sakau visiems, kad abu mylim Lietuvą ir būti čia mums gera. Bet tiesa ta, kad tikrai ne visur mudu esam laukiami ar noriai priimami.

Gimtadieniai ir šventės – visada sutinkam žmonių, iš kurių pasigirsta replikos: „Iš kur ta tą juodžių ištraukė?“ Draugų vestuvės vasarą, kur jau tik užgėrę svečiai sugeba pasakyti: „O mūsų vyrai tai labai skeptiškai dėl Ali nusiteikę.“ Vėl ir vėl turiu įrodinėti. Pasakoti. Šviesti. Liūdna. Žinokit, labai.

Nesu sutikusi gražesnės sielos žmogaus nei mano Ali. Ir man taip skauda, kai jis taip noriai ir nuoširdžiai bendrauja su naujais žmonėmis (dažniausiai jiems net gerai nekalbant anglų kalba), o aš iš aplinkinių išgirstu, kaip tie patys žmonės jį „juodžium“ ir „babajum“ vadina.

Skaudu, kai prieš šventę turi klausti: „O nebus kažkokių konfliktinių žmonių ir užgėrę nesikabins prie Ali?“ Nors tu ir niekam nieko blogo nepadaręs. Tik dėl tautybės. Dėl odos spalvos. Dėl šalies, kurioje tu gimei. Dalyko, kurio tu negali pasirinkti.

Suprantu, kad šitą žinutę aš nešiu visada.

Keliaukit su vaikais. Rodykit jiems mūsų spalvotą pasaulį – kultūras, skirtingų rasių ir tautybių žmones. Švieskit, kad visi mes esam lygūs. Ir kad tautybė ar odos spalva nieko nepasako apie žmogų. Darbai pasako. Poelgiai. Pasirinkimai gyvenime. Vertybės pasako.

Nes situacija Lietuvoje kol kas dar labai liūdna. Ir kaip velniškai dėl to man gaila“, – socialiniame tinkle rašė Giedrė.

