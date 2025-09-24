Su 1 garsiu Lietuvos žmogumi Mindaugui Stasiuliui dirbti patinka labiausiai: atskleidė, kas jis

M. Stasiulis – paprastas vaikinas iš Pupinių kaimo, gerokai pavargdavęs kitiems aiškinti, kuriame Lietuvos gale tas kaimas yra, bet visada besididžiuojantis savo šaknimis ir vertinantis ryšį su šeima. Toks jis lyg kometa įsiveržė į radiją, o vėliau ir į televiziją.
Kovojo su Saulėno personažu
Tiesa, kalbėdamas su A. Valinsku, jis prisipažino, kad jį išgarsinęs Šiaulių, Panevėžio gatvės vaikinų leksika kalbėjęs Saulėnas buvo uždėjęs ir nemenką antspaudą. Norėdamas parodyti tikrąjį save, jis turėjo padirbėti.
„Mano kelias į televiziją buvo per fenomeno sukūrimą. Saulėną daug kur kviesdavo. Bet vėliau buvo labai sunku, nes visi norėjo Saulėno, o jis juk ne visur tinka. Ilgą laiką vyko kova, kaip nugalėti savo personažą, nes supratau, kad su juo nevažiuosiu milijoną metų, jis ribotas, tam tikram tunely važiuoja visą laiką. O juk reikia būti visokiu. Universalumo ieškojimas ir kelias iki didelės laidos vedėjo užtruko, bet kažkurioje vietoje viskas išsigrynino“, – pasakojo M. Stasiulis.
Su televiziniu žinomumu į M. Stasiulio gyvenimą plūstelėjo ir dėmesio banga. Tačiau kaip žinia, tai – ne visada teigiamas dalykas.
„Net piktiems žmonėms turi palikti vietos. Negali būti visi idealus. Mane varo į priekį tikėjimas, kad tų besipiktinančių yra labai nedaug. Kas įdomiausia, pačius šlykščiausius dalykus neretai rašo kokia nors septyniasdešimt kažkelių metų buvusi mokytoja.
Pavyzdžiui, kaimynė sodo bendrijoje, kurioje gyvename, pareiškė, kad mūsų šuo per daug loja ir davė užuominą apie tai, kad yra buvę, jog čia nunuodijo šunis. Pasakiau jai: ponia, Jūs esate buvusi tikybos mokytoja, mokat visus poterius, todėl labai stipriai melskitės už mano šuns sveikatą. Nes po to, ką pasakėt, aš suprantu, koks žmogus esat“, – emocingai dalinosi TV laidų vedėjas.
A. Valinskui pasidomėjus, su kuriuo televizijos partneriu labiausiai patiko dirbti, M. Stasiulis įvardijo aktorių Aistį Mickevičių, su kuriuo turėjo įvairiausių projektų, vedė laidas kaip personažai.
„Mes beveik nebendraudavome, bet ryte atėję į radiją įeidavome į savo personažus, šnekėdavome kažkokiais keistais balsais ir tokius spektaklius darydavome, taip smagu būdavo. Mes ir dabar susitikę darome tuos spektaklius ir toliau. Su Aisčiu išplaukimas yra nuostabus. Prisimenu, kad prieš renginius labai sustresuodavau, o Aistis mane gelbėdavo, sakydavo: Mindaugai, viskas bus gerai. Vienas kitą labai palaikydavome, nors nežinojome, ką darome“, – dalijosi M. Stasiulis.
Pokalbio metu A. Valinskas teiravosi M. Stasiulio ir apie kitą televizijos partnerį – Justiną Jankevičių, su kuriuo vedė „Gero vakaro šou“. Tinklalaidės vedėjas pastebėjo, kad iš pradžių stipriai jautėsi eteryje tarp jų vykstanti kova.
„Su Justeliu turėjome tokią kovą, kuris pasakys eteryje daugiau žodžių. Tai buvo akivaizdu. Bet čia buvo nuostabi mokykla ir vienu metu aš supratau, kad neturiu būti pirmas, nereikia veržtis, nes negali būti du žmonės pirmi. Nesakau, kad ir antru reikia būti, bet kartais reikia tiesiog pralaukti“, – atviravo jis.
Prabilo apie santykius su žmona
Tinklalaidėje M. Stasiulis prakalbo ir apie savo žmoną Mildą, kuri jam yra trečioji. Mindaugas atskleidė besitikintis, kad tai bus paskutinė santuoka.
„Jei kada ir skirsimės, tai tik jei Milda nuspręstų mane palikti. Labai noriu daryti viską, kad tai būtų paskutinė santuoka. Jaučiu, kad visas tas eitas kelias dėl to ir buvo“, – atskleidė M. Stasiulis.
Mindaugas pasakojo, kad santykių pradžioje su Milda dažniau pykdavosi, tačiau galiausiai suprato vieną dalyką.
„Pasakiau sau: Mindaugai, atsipalaiduok. Aš visiškai paklūstu Mildai. Gal čia ir yra didžioji laimė, kad ji gali mane kontroliuoti ir man tai patinka. Nes jeigu aš einu su ja į konfrontaciją, ji tampa tokiu žvėrimi ir tuomet man būna blogai. Man patinka, kad ji yra viršiau manęs, tuomet ir aš ramesnis, nes mėgstu vadovauti, lyderiauti. Namie patinka būti silpnesniam už ją“, – teigė laidos svečias.
Praėjusiais metais Mindaugui ir Mildai gimė sūnus, kuriam tėvai suteikė Motiejaus vardą. Tinklalaidėje „Akis į akį“ M. Stasiulis atskleidė, kad iš pradžių atžalą norėjo pavadinti kitu vardu.
„Aš labai mėgstu Kristijono Donelaičio „Metus“. Labai domėjausi tuo universitete, po to atradau su Rolando Kazlo įgarsinimu. Tai yra kažkas tokio, niekas nepadarytų geriau, nei jis. Nesumeluosiu, kad tą kompaktą esu perklausęs mažiausiai trisdešimt kartų. Tai darydavau nuolat, terapiškai. Ir man atrodė, kad mano vaiko vardas privalo būti Kristijonas. Bet Milda sakė, kad per ilgas, prispaudė mane, o aš nusileidau. Bet po to supratau, kad Motiejus – irgi puikus vardas“, – pasakojo M. Stasiulis.
Visą pokalbį žiūrėkite čia:
