Šmeižtu kaltinama Justino Bieberio žmona Hailey nebenori tylėti: svarsto imtis teisinių veiksmų

Kaip skelbia „Economic Times“, žinoma moteris konsultuojasi su teisininkais, svarstydama galimybę paduoti į teismą internautus, kurie ją vaizduoja kaip „persekiotoją“ ar „patyčių šaltinį“.
Svarsto paduoti į teismą dėl šmeižto
Pasak šaltinių, Hailey pavargo būti klaidingai vaizduojama internete, o paskutiniai gandai, siejantys ją su tariama priešprieša su dainininke Selena Gomez, tapo paskutiniu lašu.
„Hailey yra pavargusi nuo melagingų istorijų ir neapykantos bangų, kurios niekada nesibaigia. Ji nusiteikusi apginti savo vardą ir sustabdyti šmeižtą“, – rašo TMZ.
Teigiama, kad ji jau pasikonsultavo su advokate Lisa Moore, kuri padėjo reperei Cardi B laimėti milijoninės vertės bylą dėl šmeižto prieš „YouTube“ turinio kūrėją.
Melagingi pasakojimai – sena problema
Hailey Bieber daugelį metų kovoja su internete plintančiomis melagingomis istorijomis. Socialiniuose tinkluose netrūksta įrašų, kuriuose ji vadinama „pikčiurna“, „persekiotoja“ ar „nepo kūdikiu“ – žmonės dažnai kaltina ją išgarsėjus tik dėl žinomų tėvų ir santuokos su Justinu Bieberiu.
Dar prieš pusmetį išpopuliarėjo gerbėjų sukurtas „dokumentinis filmas“, kuriame Hailey vaizduojama kaip apsėsta savo vyro ir jo buvusios mylimosios Selenos Gomez. Nors daugelis šiuos įrašus laiko dezinformacija, jie paskatino naują neapykantos bangą prieš Hailey socialiniuose tinkluose.
Selena Gomez stojo jos pusėn
Selenos Gomez gerbėjai dažnai kaltinami kurstant priešiškumą Hailey, tačiau pati dainininkė viešai paragino žmones sustoti.
„Toks elgesys yra šlykštus. Prašau – būkite geresni“, – yra sakusi Selena savo socialiniuose tinkluose.
Abi garsenybės ne kartą yra pabrėžusios, kad tarp jų nėra jokio konflikto, tačiau internete vis dar plinta priešpriešą kurstantys naratyvai.
Anksčiau jau yra gynusi savo vardą
Tai ne pirmas kartas, kai Hailey gina savo reputaciją. 2020 metais ji ir Justinas Bieberis buvo grasinę imtis teisinių veiksmų prieš plastikos chirurgą iš Beverli Hilso, kuris socialiniuose tinkluose teigė, kad moteriai buvo atliktos plastinės operacijos.
Tuomet poros advokatai išsiuntė oficialų įspėjimą dėl melagingų pareiškimų ir reputacijos žalos.
