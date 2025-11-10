 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Šmeižtu kaltinama Justino Bieberio žmona Hailey nebenori tylėti: svarsto imtis teisinių veiksmų

2025-11-10 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 20:55

Hailey Bieber nusprendė nebetylėti – po metų internete plintančių kaltinimų ir iškraipytų istorijų garsioji manekenė ketina imtis teisinių veiksmų prieš žmones, kurie kuria bei platina apie ją melagingą informaciją.

Justinas ir Hailey Bieberiai (nuotr. SCANPIX)
6

Hailey Bieber nusprendė nebetylėti – po metų internete plintančių kaltinimų ir iškraipytų istorijų garsioji manekenė ketina imtis teisinių veiksmų prieš žmones, kurie kuria bei platina apie ją melagingą informaciją.

REKLAMA
0

Kaip skelbia „Economic Times“, žinoma moteris konsultuojasi su teisininkais, svarstydama galimybę paduoti į teismą internautus, kurie ją vaizduoja kaip „persekiotoją“ ar „patyčių šaltinį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Justinas Bieberis ir Hailey Bieber
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Bieberis ir Hailey Bieber

Svarsto paduoti į teismą dėl šmeižto

Pasak šaltinių, Hailey pavargo būti klaidingai vaizduojama internete, o paskutiniai gandai, siejantys ją su tariama priešprieša su dainininke Selena Gomez, tapo paskutiniu lašu.

REKLAMA
REKLAMA

„Hailey yra pavargusi nuo melagingų istorijų ir neapykantos bangų, kurios niekada nesibaigia. Ji nusiteikusi apginti savo vardą ir sustabdyti šmeižtą“, – rašo TMZ.

REKLAMA

Teigiama, kad ji jau pasikonsultavo su advokate Lisa Moore, kuri padėjo reperei Cardi B laimėti milijoninės vertės bylą dėl šmeižto prieš „YouTube“ turinio kūrėją.

Melagingi pasakojimai – sena problema

Hailey Bieber daugelį metų kovoja su internete plintančiomis melagingomis istorijomis. Socialiniuose tinkluose netrūksta įrašų, kuriuose ji vadinama „pikčiurna“, „persekiotoja“ ar „nepo kūdikiu“ – žmonės dažnai kaltina ją išgarsėjus tik dėl žinomų tėvų ir santuokos su Justinu Bieberiu.

REKLAMA
REKLAMA

Dar prieš pusmetį išpopuliarėjo gerbėjų sukurtas „dokumentinis filmas“, kuriame Hailey vaizduojama kaip apsėsta savo vyro ir jo buvusios mylimosios Selenos Gomez. Nors daugelis šiuos įrašus laiko dezinformacija, jie paskatino naują neapykantos bangą prieš Hailey socialiniuose tinkluose.

Selena Gomez stojo jos pusėn

Selenos Gomez gerbėjai dažnai kaltinami kurstant priešiškumą Hailey, tačiau pati dainininkė viešai paragino žmones sustoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Toks elgesys yra šlykštus. Prašau – būkite geresni“, – yra sakusi Selena savo socialiniuose tinkluose.

Abi garsenybės ne kartą yra pabrėžusios, kad tarp jų nėra jokio konflikto, tačiau internete vis dar plinta priešpriešą kurstantys naratyvai.

Anksčiau jau yra gynusi savo vardą

Tai ne pirmas kartas, kai Hailey gina savo reputaciją. 2020 metais ji ir Justinas Bieberis buvo grasinę imtis teisinių veiksmų prieš plastikos chirurgą iš Beverli Hilso, kuris socialiniuose tinkluose teigė, kad moteriai buvo atliktos plastinės operacijos.

Tuomet poros advokatai išsiuntė oficialų įspėjimą dėl melagingų pareiškimų ir reputacijos žalos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų