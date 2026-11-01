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TV3 naujienos > Žmonės

Šis Helovyno kostiumas sprogdina internetą: štai koks garsus žmogus po juo

2026-11-01 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 13:50
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Savo itin ekscentriškais kostiumais pagarsėjęs supermodelis Heidi Klum, sugrįžo į dar vieną kasmetį Helovyno vakarėlį. Šįkart ji pasirinko pasipuošti itin tikroviškai atrodančiu nupjautos žmogaus rankos kostiumu.

Heidi Klum Helovyno kostiumas (nuotr. scanpix, instagram)

Savo itin ekscentriškais kostiumais pagarsėjęs supermodelis Heidi Klum, sugrįžo į dar vieną kasmetį Helovyno vakarėlį. Šįkart ji pasirinko pasipuošti itin tikroviškai atrodančiu nupjautos žmogaus rankos kostiumu.

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Praėjusių metų vakarėlyje H. Klum buvo pasipuošusi mitologinio monstro Medūzos kostiumu su judačių gyvačių galvos apdangalu bei ilga uodega, o jos vyras Tom Kaulitz įsikūnijo į jos akmeniu paverstą senovės Graikijos kareivį.

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2025 m. renginyje H. Klum žurnalui „Variety“ pasakojo, kad šiam įvaizdžiui sukurti prireikė 15 menininkų komandos.

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„Vis dar reikia žmonių, kurie kurtų akimirkas su gyvais žurnalistais ir kūrėjais... Man tai – lyg nuostabus menas,“ – teigė ji. Paklausta apie savo sudėtingą įvaizdį, ji pridūrė: „Tai galioja tik vienam vakarui. Šiam vakarui. Po to viskas, vaizdžiai tariant, nuteka į dušą.“

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25-asis jubiliejinis vakarėlis 

Šių metų šventė tapo jau 25-uoju H. Klum rengiamu Halloweeno vakarėliu. Tarp įsimintiniausių jos praeities įvaizdžių – tokie žinomi personažai kaip ateivis E.T., Fona iš „Šreko“, Džesika Rabbit ir vilkolakis iš Michaelo Jacksono vaizdo klipo „Thriller“, taip pat įvairūs padarai: paovas, sliekas bei drugelis.

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Anksčiau šiais metais H. Klum vedė 22-ąjį šou „Project Runway“ sezoną, kuriame taip pat dirbo teisėja kartu su Nina Garcia ir Law Roachu. H. Klum į šį mados konkurso šou grįžo praėjusiais metais, prieš tai jį palikusi 2018 m. Iki pasitraukimo ji vedė laidą 16 sezonų nuo pat jos debiuto „Bravo“ kanale 2004 m.

Kartu su Timu Gunnu H. Klum 2020 m. platformai „Prime Video“ sukūrė naują mados konkurso laidą „Making the Cut“, kuri gyvavo tris sezonus.

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