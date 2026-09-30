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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Simona Starkutė atskleidė, su kokia JAV žvaigžde ėjo į pasimatymą: „Jis vedęs ir turi vaikų“

2026-09-30 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 21:30
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Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ Domininkas Ramonas pasitiko ypatingą viešnią – modelį Simoną Starkutę. Laidos metu ji atvirai prabilo apie savo asmeninį gyvenimą, griežtus reikalavimus būsimam vyrui ir netikėtą pažintį su pasaulinio lygio muzikos žvaigžde.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ Domininkas Ramonas pasitiko ypatingą viešnią – modelį Simoną Starkutę. Laidos metu ji atvirai prabilo apie savo asmeninį gyvenimą, griežtus reikalavimus būsimam vyrui ir netikėtą pažintį su pasaulinio lygio muzikos žvaigžde.

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S. Starkutė prisiminė intriguojantį epizodą iš savo modelio karjeros laikų, kai dėmesį jai rodė pats JAV roko grupės „Bon Jovi“ lyderis Jonas Bon Jovis.

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Žurnalistui pasiteiravus, ar po pasimatymų su roko legenda viskas buvo kaip jo garsiojoje dainoje „Bed of Roses“ (liet. Rožių lova), S. Starkutė iškart išsklaidė bet kokias iliuzijas. 

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„Ne, žinokite, buvo tiktai keletas pasimatymų ir viskas tuo ir pasibaigė, nes aš sužinojau, kad jis vedęs ir turi vaikų“, – tiesą rėžė ji.

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FOTOGALERIJA. Simona Starkutė

Simona Starkutė turi griežtus reikalavimus vyrams

Paprašyta patikslinti, ar tarp jų nebuvo bent jau nekaltų bučinių, Simona pabrėžė, kad visada išlaiko atstumą ir turi tvirtas taisykles. 

„Ne, ne, nieko. Žinok, aš esu tokia... Aš esu iš tų žmonių, kur iki tų bučkių dar tolimas kelias. Reikia vyrams padirbti tuo klausimu“, – atviravo moteris.

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Paklausta apie dabartinį gerbėjų dėmesį ir galimus kandidatus į jos širdį, S. Starkutė atskleidė, kad šiuo metu pasimatymų kvietimų nesulaukia, tačiau savo reikalavimų kartelės nuleisti nesiruošia. Modelis griežtai atsiriboja nuo užimtų vyrų bei tų, kurie turi specifinių įpročių namuose. 

„Aš sakau, aš su vedusiais neprasidedu. Neprasidedu dar, kurie turi didelius šunis, nes man labai patinka higiena namuose ir aš negalėčiau pakęsti, kai vyras didelį šunį į savo lovą priima. Ne, ne, ne. Ir dar nenorėčiau vyro su mažais vaikais“, – savo principus išdėstė S. Starkutė.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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