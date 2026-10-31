Šie produktai – aukso gysla kasai: valgykite į sveikatą

Kai kurie produktai gali padėti palaikyti sveiką kasos veiklą ir net sumažinti tam tikrų ligų riziką. Specialistai pabrėžia, kad svarbiausia – nuosekli, įvairi ir subalansuota mityba, rašoma singaramgastro.com.
Tiesa, nėra vieno stebuklus darančio produkto, kuris viską sutvarkytų, tačiau, specialistų teigimu, yra keletas produktų, kuriuos verta įtraukti į mitybą, jei norite pagerinti kasos veiklą.
Česnakas
Česnakas, nors ir stipraus kvapo, laikomas vienu naudingiausių produktų organizmui. Tyrimai rodo, kad jis gali turėti teigiamą poveikį kasos audiniams:
„Asmenys, kurie į savo mitybą įtraukia česnaką, turi 54 proc. mažesnę riziką susirgti kasos vėžiu, remiantis Nacionalinio vėžio instituto paskelbtu tyrimu.“
Raudonėlis
Raudonėlis yra aromatingas prieskoninis augalas, kuriame yra įvairių biologiškai aktyvių medžiagų. Jame randama flavonoidų, tarp jų – apigenino ir liuteolino, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis.
Antioksidantai padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso, tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad vien raudonėlio vartojimas galėtų apsaugoti nuo kasos vėžio ar tiesiogiai užkirsti kelią kasos pažeidimams.
Raudonėlis gali:
papildyti mitybą augaliniais junginiais;
suteikti patiekalams skonio;
padėti sumažinti poreikį naudoti daug druskos;
būti įvairios, augaliniais produktais turtingos mitybos dalis.
Raudonėlis puikiai tinka daržovių, mėsos, žuvies, sriubų, troškinių ir pomidorų patiekalams gardinti.
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