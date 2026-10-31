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TV3 naujienos > Žmonės

Šie produktai – aukso gysla kasai: valgykite į sveikatą

2026-10-31 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kasa yra vienas svarbiausių, tačiau dažnai nepakankamai įvertinamų organų, atsakingas už virškinimo fermentų gamybą ir cukraus kiekio kraujyje reguliavimą. Kai jos veikla sutrinka, tai gali paveikti visą organizmo sistemą – nuo energijos lygio iki rimtų ligų rizikos. Todėl mityba čia vaidina itin svarbų vaidmenį.

Kasa organas 123rf.com
GALERIJA (12)

Kasa yra vienas svarbiausių, tačiau dažnai nepakankamai įvertinamų organų, atsakingas už virškinimo fermentų gamybą ir cukraus kiekio kraujyje reguliavimą. Kai jos veikla sutrinka, tai gali paveikti visą organizmo sistemą – nuo energijos lygio iki rimtų ligų rizikos. Todėl mityba čia vaidina itin svarbų vaidmenį.

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Kai kurie produktai gali padėti palaikyti sveiką kasos veiklą ir net sumažinti tam tikrų ligų riziką. Specialistai pabrėžia, kad svarbiausia – nuosekli, įvairi ir subalansuota mityba, rašoma singaramgastro.com.

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Tiesa, nėra vieno stebuklus darančio produkto, kuris viską sutvarkytų, tačiau, specialistų teigimu, yra keletas produktų, kuriuos verta įtraukti į mitybą, jei norite pagerinti kasos veiklą.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sveika mityba

Česnakas

Česnakas, nors ir stipraus kvapo, laikomas vienu naudingiausių produktų organizmui. Tyrimai rodo, kad jis gali turėti teigiamą poveikį kasos audiniams:

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„Asmenys, kurie į savo mitybą įtraukia česnaką, turi 54 proc. mažesnę riziką susirgti kasos vėžiu, remiantis Nacionalinio vėžio instituto paskelbtu tyrimu.“

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. shutterstock.com)

Raudonėlis

Raudonėlis yra aromatingas prieskoninis augalas, kuriame yra įvairių biologiškai aktyvių medžiagų. Jame randama flavonoidų, tarp jų – apigenino ir liuteolino, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis.

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Antioksidantai padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso, tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad vien raudonėlio vartojimas galėtų apsaugoti nuo kasos vėžio ar tiesiogiai užkirsti kelią kasos pažeidimams.

Raudonėlis gali:

papildyti mitybą augaliniais junginiais;

suteikti patiekalams skonio;

padėti sumažinti poreikį naudoti daug druskos;

būti įvairios, augaliniais produktais turtingos mitybos dalis.

Raudonėlis puikiai tinka daržovių, mėsos, žuvies, sriubų, troškinių ir pomidorų patiekalams gardinti.

Raudonėlis (nuotr. 123rf.com)

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