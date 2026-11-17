Tvarkymosi metu dalyviai rinko atliekas miške, ežero pakrantėje, o dalį šiukšlių teko traukti net iš vandens. Tarp radinių – kelios poros senų batų, statybinės atliekos, pripučiamas sporto kamuolys, daugybė butelių, nuorūkų ir kitų gamtoje paliktų šiukšlių.
„Žinojome, kad šiauliečiai aktyvūs, bet toks susidomėjimas tikrai nustebino. Registraciją teko stabdyti dar prieš renginį. Ypač džiugu matyti tiek daug moksleivių ir vietos verslo atstovų, kurie savo laiką skyrė prasmingam darbui. Tai puikus įrodymas, kad rūpestis gamta nepriklauso nuo metų laiko – svarbiausia noras prisidėti“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Prie iniciatyvos prisijungė Šiaulių verslas
Akcijos iniciatorė – statybų bendrovė UAB „Įžvalga“, daugiausia įgyvendinanti negyvenamosios paskirties pastatų projektus Šiauliuose ir Šiaulių rajone. Įmonė ne tik pasiūlė surengti tvarkymosi akciją savo mieste, bet ir subūrė gausų darbuotojų būrį, kuris kartu su kitais savanoriais tvarkė Talkšos pakrantę.
„Norėjome prisidėti prie savo miesto aplinkos tvarkymo, todėl labai smagu matyti, kiek daug žmonių atsiliepė į kvietimą. Tokios iniciatyvos ne tik suvienija kolektyvą, bet ir primena, kad švaresnė aplinka priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tikimės, kad šis pavyzdys paskatins ir kitas įmones imtis panašių veiklų“, – sako UAB „Įžvalga“ vadovas Linas Bičkus.
Ne tik rinko, bet ir rūšiavo atliekas
Dalyviai neapsiribojo vien šiukšlių surinkimu – rastas atliekas jie taip pat rūšiavo. Taip buvo primintas vienas svarbiausių „Mes Darom“ principų: geras darbas gamtai nesibaigia šiukšlės pakėlimu nuo žemės.
Atsakingą atliekų rūšiavimą viso iniciatyvų maratono metu skatina ir „Mes Darom“ rūšiavimo draugai – gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“. Tinkamai išrūšiuotos pakuočių atliekos gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, todėl svarbu pasirūpinti ne tik švaresne aplinka, bet ir tolesniu surinktų atliekų tvarkymu.
Po darbų dalyviai buvo apdovanoti prizais – padėka už skirtą laiką ir pastangas. Organizatorius ypač pradžiugino gausus moksleivių įsitraukimas, parodęs, kad jaunimas noriai prisideda prie aplinkosauginių veiklų.
Po darbų dalyviai taip pat vaišinosi arbata ir kava „GRILL INN“ restorane.
90-oji iniciatyva iš 100
Šiauliuose įvykusi akcija tapo 90-ąja „Mes Darom“ rudeninio iniciatyvų maratono „NeužsiDAROM“ iniciatyva. Iki metų pabaigos organizacija kartu su partneriais siekia visoje Lietuvoje įgyvendinti bent 100 gerų darbų gamtai.
Maratonas kviečia gyventojus, mokyklas, bendruomenes ir įmones nelaukti pavasario bei patiems imtis prasmingų veiklų savo aplinkoje. Tai gali būti miško ar pakrantės tvarkymas, edukacija ar kita gamtai naudinga iniciatyva.
Organizatoriai primena, kad prisidėti gali kiekvienas – kartais užtenka suburti kelis bendraminčius ir skirti porą valandų vietai, kurioje patiems gera būti.
Daugiau informacijos: https://mesdarom.lt/neuzsidarom/
Rudeninio maratono organizatoriai – „Mes Darom“ ir LR aplinkos ministerija. Generalinis rėmėjas – SDG. Rūšiavimo draugai – „Gamtos ateitis“. Projekto partneris – TV3 žiniasklaidos grupė.
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