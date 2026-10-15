Panevėžyje – netikėti radiniai: iš gamtos ištraukti čiužiniai, padangos ir vaikų vežimėliai

Spalio 9 d. daugiau nei šimtas savanorių susirinko tvarkyti teritorijos prie J. Janonio gatvės, šalia Nevėžio upės ir dviračių tako. Norinčiųjų dalyvauti buvo tiek daug, kad organizatoriams teko netgi stabdyti registraciją. Prie iniciatyvos aktyviai prisijungė gausus ilgamečio „Mes Darom“ partnerio SDG darbuotojų būrys, moksleiviai ir kiti miesto gyventojai.
Dalyviai ne tik rinko aplinkinėse teritorijose susikaupusias šiukšles, bet ir tvarkė šakas. Nors iš pirmo žvilgsnio teritorija atrodė gana tvarkinga, vos pradėjus darbus paaiškėjo, kad šiukšlių čia vis dar netrūksta.
Nuo senų čiužinių iki paspirtuko šalmo
Tarp netikėčiausių akcijos radinių – trys seni čiužiniai, vaikų vežimėlis, paspirtuko šalmas ir kelios automobilių padangos. Be šių stambių atliekų, dalyviai surinko daugybę smulkesnių šiukšlių, pasislėpusių žolėje, krūmuose ir tarp medžių.
Kai kurie radiniai ypač stebino mažuosius talkininkus. Akcijoje dalyvavęs Matas, aptikęs dvi dideles padangas, negalėjo suprasti, kaip jos apskritai atsidūrė gamtoje.
„Man įdomiausia, kaip čia atsirado tos dvi didelės padangos. Jos tokios sunkios, kad net pajudinti sunku! Kažkas juk turėjo jas atitempti. Tik nesuprantu, kodėl“, – stebėjosi Matas.
„Ne tik pavasaris yra tinkamas metas tvarkytis ir rūpintis aplinka. Labai dažnai po vasaros sezono gamtoje lieka įvairių šiukšlių ir nereikalingų daiktų, todėl tai puiki proga susitvarkyti ir dar pasidžiaugti gamtos grožiu rudenį“, – sakė UAB „SDG“ Tvarumo departamento direktorė Aistė Jonaitienė.
Lietus neišgąsdino, o tvarkymasis virto ir lobių paieškomis
Kad tvarkymosi darbai būtų dar įdomesni, organizatoriai paruošė papildomą staigmeną – tvarkomoje teritorijoje buvo paslėpti partnerių įsteigti prizai. Taigi savanoriai ieškojo ne tik gamtoje paliktų atliekų, bet ir lobių.
Nors akcijos metu prasidėjo lietus, dalyviai neišsigando ir atsakingai tęsė pradėtus darbus. Po talkos visų laukė šilta arbata, sausainiai, galimybė dar kartą pasitikrinti žinias apie atliekų rūšiavimą ir partnerių dovanos.
„Kartais atrodo, kad tvarkytis tiesiog nėra kur – aplinka graži, šiukšlių beveik nematyti. Tačiau užtenka atidžiau apsidairyti ir paaiškėja, kiek daug jų vis dar slepiasi gamtoje. Smagiausia, kad šį kartą susirinko tiek daug žmonių, ypač moksleivių. Tokios iniciatyvos ne tik padeda sutvarkyti konkrečią vietą, bet ir moko pastebėti tai, pro ką kasdien praeiname“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Dar vienas žingsnis 100 iniciatyvų tikslo link
Panevėžio akcija – viena iš „Mes Darom“ ir SDG rudeninio iniciatyvų maratono „neužsiDAROM“ veiklų. Rugsėjį prasidėjęs maratonas tęsiasi visoje Lietuvoje, o iki metų pabaigos siekiama įgyvendinti bent 100 gerų darbų gamtai.
Prie maratono kviečiami prisijungti visi gyventojai, mokyklos, bendruomenės, įmonės ir organizacijos. Norint prisidėti nebūtina laukti didelio renginio – galima patiems suburti draugus, kolegas ar kaimynus ir suorganizuoti savo aplinkos tvarkymo, edukacijos ar kitą gamtai naudingą iniciatyvą.
Daugiau informacijos apie iniciatyvą: https://mesdarom.lt/neuzsidarom/
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