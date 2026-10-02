„Mes Darom“ ir SDG telkia panevėžiečius – jau kitą savaitę tvarkys Nevėžio pakrantę: pasižymėkite datą

Akcijoje dalyvaus SDG kolektyvas, tačiau renginys atviras visiems – galima ateiti vienam, su šeima, draugais, kolegomis, bendraklasiais ar bendruomene. Dalyvaujantys mokiniai galės gauti socialinės-pilietinės veiklos valandų.
Dėmesys Panevėžio miesto upei
Nevėžis – neatsiejama Panevėžio miesto kraštovaizdžio ir tapatybės dalis. Upė bei jos pakrantės yra svarbios ne tik gamtai, bet ir miestiečių poilsiui, todėl jų apsaugai ir priežiūrai reikalingas nuolatinis dėmesys.
Akcijos dalyviai tvarkys teritoriją prie J. Janonio g. sankirtos. Organizatoriai tikisi, kad bendras darbas padės ne tik pasirūpinti šia miesto vieta, bet ir paskatins gyventojus labiau domėtis Nevėžio bei kitų Lietuvos upių pakrančių būkle.
„Nevėžis Panevėžiui yra kur kas daugiau nei per miestą tekanti upė – tai svarbi miesto gamtinės aplinkos ir kasdienio gyvenimo dalis. Tvarkydami jos prieigas norime ne tik surinkti čia paliktas atliekas, bet ir atkreipti dėmesį į upių bei jų pakrančių apsaugą. Tai jautrios gamtinės teritorijos, todėl kiekvieno iš mūsų elgesys jose yra svarbus“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Kviečia visą miesto bendruomenę
Tvarkymosi akcijoje dalyvaus SDG kolektyvas, tačiau organizatoriai pabrėžia, kad laukiami visi norintys prisidėti prie švaresnio Panevėžio.
„Jau treti metai, kaip bendradarbiaujame kartu su DAROM organizacija ir jau ne kartą esame dalyvavę ir organizavę įvairias tvarkymosi akcijas, norime pasidalinti patirtimi, kad tai yra ne tik apie aplinkos tvarkymą, bet ir apie tarpusavio bendrystę, laiką kartu, jausmą, kai kažką gero ir prasmingo padarai, apie rūpinimąsi savo miestu ir jo aplinka. SDG kolektyvas kviečia miesto gyventojus, bendruomenes, įmones ir įvairias organizacijas dalyvauti šiame renginyje“, – sako UAB „SDG“ Tvarumo departamento direktorė Aistė Jonaitienė.
Tvarkymosi akcija vyks spalio 9 d. nuo 13 iki 16 val. Dalyviai rinksis J. Janonio ir Vakarinės gatvių sankirtoje. Prisijungę mokiniai galės gauti socialinės-pilietinės veiklos valandų, o informacija apie jų patvirtinimą bus suteikta užsiregistravusiems dalyviams.
Sėkmingas maratono startas – Vilniuje
Panevėžio akcija – viena iš „Mes Darom“ rudeninio 100 iniciatyvų maratono veiklų. Maratonas rugsėjį prasidėjo dideliu Pasaulinei tvarkymosi dienai skirtu renginiu Vilniuje, prie prekybos ir pramogų centro „Ozas“.
Į pirmąją akciją susirinko daugiau nei 1000 žmonių. Per kelias valandas savanoriai sutvarkė didesnę nei 156 tūkst. kvadratinių metrų teritoriją, o iš gamtos traukė padangas, automobilių detales, lagaminus, senus baldus ir kitas atliekas.
Po sėkmingo starto Vilniuje maratonas tęsiasi visoje Lietuvoje. Gyventojai, mokyklos, bendruomenės, įmonės ir organizacijos aktyviai registruoja savo iniciatyvas bei kviečia prie jų jungtis kitus.
Dar vienas žingsnis 100 iniciatyvų tikslo link
Iki metų pabaigos „Mes Darom“ kartu su SDG siekia visoje Lietuvoje įgyvendinti bent 100 gerų darbų gamtai.
Prie maratono galima prisidėti ne tik dalyvaujant jau paskelbtose veiklose, bet ir patiems surengiant tvarkymosi akciją, edukaciją, gamtos atkūrimo veiklą ar kitą aplinkai naudingą iniciatyvą.
„Ne tik pavasaris yra tinkamas metas tvarkytis ir rūpintis aplinka. Labai dažnai po vasaros sezono gamtoje lieka įvairių šiukšlių ir nereikalingų daiktų, todėl tai puiki proga susitvarkyti ir dar pasidžiaugti gamtos grožiu rudenį“ - savo nuomone dalinasi UAB „SDG“ Tvarumo departamento direktorė Aistė Jonaitienė.
Dalyvavimas tvarkymosi akcijoje nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.
Registracija: https://mesdarom.lt/iniciatyvos/darom-kartu-su-sdg-tvarkymosi-akcija-panevezyje/
Kviečiame spalio 9 d. susitikti Panevėžyje ir kartu pasirūpinti Nevėžio pakrantėmis bei savo miesto aplinka.
Generalinis rėmėjas – SDG.
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