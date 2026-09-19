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Daugiau nei 1000 žmonių tvarkė Vilnių: iš miškų traukė padangas, lagaminus ir senus baldus

2026-09-19 15:51 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-19 15:51
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Daugiau nei 1000 žmonių šeštadienį susirinko Vilniuje prie prekybos ir pramogų centro „Ozas“, kur, minint Pasaulinę tvarkymosi dieną („World Cleanup Day“), vyko „Mes Darom“ organizuota aplinkos tvarkymo akcija. Per kelias valandas savanoriai sutvarkė didesnę nei 156 tūkst. kvadratinių metrų teritoriją, o tarp rastų atliekų buvo padangų, automobilių detalių, batų, keli lagaminai ir įvairūs seni baldai.

„Mes Darom“ organizuota aplinkos tvarkymo akcija
GALERIJA (12)

Daugiau nei 1000 žmonių šeštadienį susirinko Vilniuje prie prekybos ir pramogų centro „Ozas“, kur, minint Pasaulinę tvarkymosi dieną („World Cleanup Day“), vyko „Mes Darom“ organizuota aplinkos tvarkymo akcija. Per kelias valandas savanoriai sutvarkė didesnę nei 156 tūkst. kvadratinių metrų teritoriją, o tarp rastų atliekų buvo padangų, automobilių detalių, batų, keli lagaminai ir įvairūs seni baldai.

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Didelę dalyvių dalį sudarė Vilniaus mokyklų bendruomenės. Į akciją atvyko tiek pavieniai moksleiviai, tiek klasės ir didesnės mokinių grupės. Dalis jų prisijungė ir dėl galimybės gauti socialinių valandų, tačiau organizatoriai džiaugėsi matydami, kad tvarkymasis daugeliui tapo proga prasmingai praleisti laiką gamtoje.

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„Labiausiai nustebino jaunų žmonių skaičius. Socialinės valandos daliai jų gal ir buvo pirmoji priežastis ateiti, bet labai greitai tai pasimiršo – žmonės įsitraukė, stebėjosi radiniais ir nuoširdžiai norėjo palikti teritoriją švaresnę. Tokios patirtys ir augina sąmoningą kartą“, – sako „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Mes Darom“ organizuota aplinkos tvarkymo akcija

Vieni atėjo dėl socialinių valandų, kiti – su visa šeima

Tarp dalyvių netrūko šeimų su vaikais. Lina į akciją atvyko kartu su sūnumi Kipru.

„Norisi, kad vaikas suprastų, jog gamta nepasirūpins pati – turime prisidėti ir mes. Jei patys čia vaikštome ir leidžiame laiką, galime ir padėti. O kartu dar ir visai smagiai praleidome dieną“, – sako Lina.

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Kipras prisipažino, kad viena iš priežasčių ateiti buvo socialinės valandos, tačiau pati talka pasirodė smagesnė, nei tikėjosi.

„Galvojau, kad tiesiog porą valandų rinksim šiukšles ir tiek. Bet buvo visai smagu – su draugais vaikščiojom, radom visokių keistų dalykų. Ir geras jausmas, kai atsisuki ir matai, kad ten jau švaru“, – pasakoja Kipras.

Grįžo ten, kur pavasarį darbo liko

Teritorija prie „Ozo“ organizatoriams jau pažįstama – dalis jos buvo tvarkoma dar per pavasarinę „Mes Darom“ akciją. Tuomet savanoriai sutvarkė nemažą teritorijos dalį, tačiau visų atliekų surinkti nepavyko.

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Šįkart dalyviai tvarkė ne tik teritorijas aplink „Ozą“, bet ir Cedrono upelio prieigas. Iš viso sutvarkytas 15,69 ha, arba 156 905 kv. metrų, plotas.

Tarp radinių netrūko ir stambių atliekų – savanoriai iš gamtos traukė automobilių padangas bei detales, kelis lagaminus, batus ir įvairius senus baldus.

„Pavasarį čia jau buvome ir tuomet atrodė, kad padarėme labai daug. Vis dėlto šiandien dar kartą pamatėme, kiek atliekų buvo likę. Norisi tikėti, kad po šios akcijos į šią teritoriją su tokio masto talka grįžti jau nebereikės“, – sako E. Baltuška.

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Rinko ne tik šiukšles – teritorijoje slėpėsi ir lobiai

Tvarkymosi teritorijoje buvo paslėpti partnerių dovanų kuponai, todėl rinkdami atliekas dalyviai galėjo netikėtai aptikti ir „lobį“, kurį vėliau išsikeitė į prizus.

Veiklų ir dovanų netrūko ir pagrindinėje renginio erdvėje. Generalinis renginio rėmėjas SDG kartu su kitais partneriais kvietė dalyvius į įvairias veiklas, žaidimus ir edukacijas. Savo erdves taip pat pristatė „Gamtos ateitis“, „EMP Recycling“, „Toksika“, „Ecoservice“, TV3, Vartotojų aljansas ir „Royal Canin“. 

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Po tvarkymosi Viačeslavas Mickevičius, geriau žinomas kaip Slavka, surengė gatvės cirko pasirodymą, tad kelias valandas trukusi talka virto ir bendruomeniška šeštadienio švente.

„Darom iki galo“ – rūšiavo visi

Ypatingas dėmesys akcijos metu skirtas ne tik atliekų surinkimui, bet ir jų rūšiavimui. Kartu su „Mes Darom“ rūšiavimo draugais „Gamtos ateitis“ dalyviai buvo kviečiami laikytis principo „Darom iki galo“ – surinktas atliekas išrūšiuoti ir pasirūpinti, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos.

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Rūšiavo visi – nuo jauniausių akcijos dalyvių iki suaugusiųjų. Taip aplinkos tvarkymasis tapo ir praktine rūšiavimo pamoka.

„Jei žmogus po tokios akcijos išsineša ne tik gerą emociją, bet ir įprotį tinkamai rūšiuoti, renginio poveikis tampa gerokai didesnis nei vien šiandien sutvarkytas plotas“, – sako E. Baltuška.

Vilniaus akcija – tik rudens pradžia

Šeštadienio renginys tapo rudeninio „Mes Darom“ iniciatyvų maratono, įgyvendinamo kartu su generaliniu rėmėju SDG, pradžia. Iki metų pabaigos organizacija siekia visoje Lietuvoje įgyvendinti bent 100 gerų darbų gamtai. 

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Negalėję prisijungti prie akcijos Vilniuje gyventojai, mokyklos, įmonės ir bendruomenės kviečiami organizuoti savo aplinkosaugines iniciatyvas – nuo vietinės tvarkymosi talkos iki edukacijos ar kitos gamtai naudingos veiklos.

„Daugiau nei tūkstantis žmonių vienoje vietoje yra įspūdingas vaizdas, bet ne mažiau svarbios ir mažos iniciatyvos. Penki žmonės, sutvarkę savo mėgstamą miško taką, irgi sukuria realų pokytį. Todėl Vilniuje nesustojame – norime, kad šis šeštadienis duotų impulsą dar šimtui gerų darbų visoje Lietuvoje“, – kviečia E. Baltuška.

Daugiau informacijos ir iniciatyvų registracija: https://mesdarom.lt/

Organizatoriai – „Mes Darom“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Generalinis rėmėjas – SDG.

Rūšiavimo draugai – „Gamtos ateitis“.

Projekto partneris – TV3 žiniasklaidos grupė.

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