Šiame kambaryje 27-erius metus tėvai laikė įkalintą savo dukrą: vaizdai sukrečia

42 metų Mirela buvo aptikta dviejų kambarių bute pietiniame Sventochlovicės mieste, kur, kaip teigiama, tėvai ją užrakino dar prieš 27 metus, skelbė metro.co.uk.
Rado moterį po 27 metų
Paskutinį kartą viešumoje ji buvo matyta 1998 metais, kai jai buvo vos penkiolika.
Policija į šeimos butą atvyko liepą, gavusi pranešimą apie triukšmą.
„Įvykio vietoje pareigūnas kalbėjosi su gyventoja ir apklausė ją dėl incidento. Moteris neigė, kad bute būtų kilęs koks nors konfliktas ar smurtas – esą tai buvo tik žodinis ginčas tarp jos ir vyro“, – teigiama pareigūnų pranešime.
Tyrimo metu iš vieno kambario pasirodė dar viena – 42 metų moteris. Ji taip pat sakė, kad viskas gerai, tačiau pareigūnas pastebėjo, kad jos kojos sutinusios, o judėti jai sunku, todėl „susirūpinęs jos sveikata, iškvietė greitąją pagalbą“. Medikų komanda nusprendė Mirelą skubiai nugabenti į ligoninę.
Nuotraukose matyti išsekusi moteris, gulinti mažoje lovoje, apsupta vaikų žaislų.
Motina žurnalistams teigė: „Mes su ja išeidavome pasivaikščioti ir lankydavome draugus sode.“
Kalbėdama apie žaislus, ji pridūrė: „Aš išmesiu tuos žaislus, bet dar neprisiruošiau to padaryti.“
Pasak gydytojų, Mirela buvo „vos kelių dienų atstumu nuo mirties dėl infekcijos“.
Ji ligoninėje praleido jau du mėnesius, o jos būklė išlieka sunki.
Kaimynai, sužinoję, kas iš tiesų vyko, pradėjo lėšų rinkimo akciją, kad padėtų moteriai atsigauti.
Vienas iš iniciatorių rašė: „Žmonės, kurie pažinojo Mirelą, manė, kad ji paliko savo „šeimos“ namus beveik prieš 30 metų. Deja, tiesa pasirodė esanti kitokia. <..> Ji prarado tiek daug – niekada nesilankė pas gydytoją, neturi asmens dokumentų, niekada neišėjo pasivaikščioti ar net į balkoną... Ji niekada nebuvo nei pas odontologą, nei pas kirpėją. Jos plaukų ir dantų būklė yra kritinė, kelianti grėsmę sveikatai, todėl dabar būtina lankytis privačioje klinikoje.“
Prokurorai patvirtino, kad pradėtas oficialus tyrimas.
Tuo tarpu panašių atvejų pasitaiko ir kitose šalyse. Praėjusią savaitę Brazilijoje iš tėvų globos buvo paimta šešerių metų mergaitė, kuri, kaip manoma, visą gyvenimą praleido užrakinta kambaryje San Paulo valstijoje. Vietos žiniasklaida praneša, kad ji niekada nelankė mokyklos ir nemokėjo kalbėti.
Dar vienas panašus atvejis šių metų pradžioje nustatytas Ispanijoje, kur policija iš vadinamųjų „siaubo namų“ išgelbėjo du vaikus – aštuonerių ir dešimties metų. Kai pareigūnai juos rado, jie vis dar dėvėjo sauskelnes. Jų tėvai buvo suimti ir apkaltinti pagrobimu.
