Šeima 4 metus nenaudoja tualetinio popieriaus: štai kas pasikeitė

Amber Allen, žinoma „Youtube“ platformoje kaip „The Fairly Local Family“, su vyru ir vaikais dalijasi patarimais, kaip gyventi tvariau ir pigiau. Moteris atskleidė, kad sprendimas atsisakyti tualetinio popieriaus iš pradžių buvo nulemtas finansinių sunkumų, pranešė portalas „The Sun“.
„Mes buvome prasiskolinę dėl mokslų – universitetas, kolegija, viskas kainavo. Neturėjome pinigų tualetiniam popieriui, tad ieškojome, ką galime išbraukti iš pirkinių sąrašo. Galiausiai supratau, kad tiesiogine prasme nuleidžiu pinigus į kanalizaciją“, – sakė Amber.
Pirmiausia ji pradėjo naudoti daugkartines servetėles kūdikiui vietoj vienkartinių sauskelnių, o vėliau pagalvojo, kodėl to paties nepabandžius ir suaugusiems.
Šeima greitai pastebėjo, kad taip sutaupoma nemažai pinigų, o galiausiai prie tokio sprendimo priprato. Dabar Allenai jau neturi skolų, tačiau prie tualetinio popieriaus negrįžo. Jie jį perka tik tada, kai atvyksta svečių.
Kaip tai veikia?
Amber pasakojo, kad vietoje tualetinio popieriaus jie naudoja iš flanelės ar kitų minkštų audinių pagamintas servetėles. Dažniausiai – iš vaikų vystyklų ar pigiai įsigytos, net dėvėtos medžiagos.
Panaudota medžiaga pirmiausia pamerkiamos į sandarų kibirą su vandeniu, kartais pridedama acto, o tik vėliau jos skalbiamos skalbyklėje. Pasak Amber, iki to laiko jose jau nebėra matomų nešvarumų.
„Niekas juk neturėtų tiesiogiai dėti išmatų į skalbyklę“, – priduria ji.
Nors iš pradžių sprendimas buvo finansinis, dabar Allenai teigia, kad tai – ir tvarus pasirinkimas, leidžiantis sumažinti atliekų kiekį.
„Tai ne tik pigiau, bet ir draugiškiau aplinkai“, – sako Amber.
