Nuo ginekologės žodžių kaunietė išraudo kaip burokas: „Iš gėdos nebuvo kur dėtis“

„Moterys sutiks – vizitai pas ginekologus yra vieni nemaloniausių ir mažiausiai laukiamų. Ypač tai pastebiu su amžiumi – jei anksčiau nei kiek nekompleksuodavau dėl figūros ar kūno sudėjimo, tai dabar baisu ir nusirengti, ir, tuo labiau, sėsti ant ginekologo kėdės. Dar baisiau buvo tada, kai išgirdau gydytojos žodžius“, – rašo tv3.lt laišką atsiuntusi Dalia.
Esu iš Kauno, pas ginekologę einu kartą per metus, o dabar nuėjau, nes gavau žinutę, jog pagal amžių man priklauso prevencinė programa.
Užsirašyti pavyko tik darbo metu, todėl nepietavau, kad galėčiau spėti pas gydytoją apžiūrai.
Pasakysiu atvirai – nusiprausiau iš ryto, susitvarkiau, nes kaip ir kaskart, labai jaudinuosi eidama pas gydytoją, tačiau galimybės iš naujo nusiprausti prieš pat vizitą, deja, neturėjau.
Nuėjusi pas gydytoją užėjau į tualetą, apsišluoščiau drėgnomis servetėlėmis ir užėjau į kabinetą.
Apžiūra praėjo sklandžiai, gydytoja pagyrė, kad pagal amžių man viskas gerai, neturiu jokių nusiskundimų ir bėdų.
Vis tik pildydama dokumentus ir žiūrėdama į kompiuterį, ginekologė dirstelėjo į mane ir pasakė: „Na, apsiprausti galėtumėte ir atidžiau.“
Aš nuraudau kaip burokas
Kur ten burokas – sėdėjau kaip žydinti pelargonija ir neturėjau kur dėtis iš gėdos! Net nesusivokiau, ką turėčiau atsakyti – ar teisintis, kad iš darbo išbėgau? Ar atsiprašyti?
Nebuvo kur dėti akių – siaubinga gėda! Aišku, po kurio laiko nusiraminau, tačiau noriu pasakyti, kad tokie žodžiai kaip reikiant gali psichologiškai traumuoti jaunas mergaites, kurių dar laukia visas gyvenimas prieš akis. Subtiliau reikėtų kalbėti apie higieną – tikrai negražu ir net nepadoru sakyti tokias pastabas, nepriklausomai, esi ginekologas ar kitas gydytojas.“
Autorius: skaitytoja Dalia
