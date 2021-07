Savaitgalio TV programoje – lemiamos krepšinio rungtynės ir nuotaikinga vasariškos laidos premjera

Tačiau ką pamatyti, ras ir kitokios programos mėgėjai – kulinarinės pokalbių laidos „La maistas. Vasara“ premjera su žaviuoju Gian Luca pakvies apsilankyti Prienuose, o filmas „Dantukų fėja“ – duoklė mažiesiems žiūrovams.

Šeštadienis (07-03)

09.30 val. per TV3 laida „Maisto kelias“. Antrosios sezono laidos metu vedėjai Audrius Bružas ir Leonardas Pobedonoscevas keliaus po Kauno rajoną. Jie ne tik plauks katamaranu, bet ir lankysis džiazo žvaigždei Luisui Armstrongui skirtoje aikštėje, Kačerginės kurorte, Viktoro Reklaičio viloje, Pažaislio vienuolyne bei kitose įspūdingose vietovėse, o pakeliui vis ragaus vietinių, populiarių, ar atvirkščiai, ne visiems atrastų, tačiau laidos vedėjus sužavėjusių perliukų.

11:00 val. per TV3 laida „Sveiki atvykę“. Laidos vedėjas Žygimantas Barysas-Žygis šįkart lankysis Alytaus regione. Čia esančiuose kraštuose laikas tiesiog sustoja, o žmonės šoka gatvėse. Negana to, laidos vedėjas parodys ir neįtikėtiną kurortą bei ežerą, kurio vanduo toks, kaip išsvajotuose Maldyvuose. Visgi labiausiai laidos vedėją sužavėjo patys dzūkai…

16.30 val. per TV3, naujienų portalą tv3.lt, TV3 Play ir Go3 – olimpinės atrankos vyrų krepšinio rungtynės. Slovėnija – Venesuela. Šią savaitę Kauną drebina olimpinės atrankos krepšinio turnyras, kuriame net 6 komandos iš viso pasaulio kovoja dėl laimingo bilieto į Tokijo vasaros olimpines žaidynes, kurios prasidės jau liepos 23-iąją. Į pusfinalį pateko tik po dvi geriausias grupių A (Pietų Korėja, Lietuva, Venesuela) ir B (Lenkija, Slovėnija, Angola) komandas. Pirmosios rungtynės – 16.30 val., o antrosios – 19.30 val.

19.30 val. per TV3, naujienų portalą tv3.lt, TV3 Play ir Go3 – olimpinės atrankos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – Lenkija. Sėkmingai savo grupėje (A) sužaidusi prieš nacionalinę Venesuelos ir Pietų Korėjos ekipas, Lietuvos rinktinė, su Mantu Kalniečiu priešakyje, pusfinalyje šeštadienį susitiks su Lenkijos komanda. Būtent po šių rungtynių paaiškės, kas iš olimpinio atrankos turnyro žais sekmadienio finale.

REKLAMA

10 val. per TV6 laida „Autopilotas“. Pirmoje liepos mėnesio laidoje, naudoto automobilio rubrikoje – „Volkswagen Passat CC“. Tai stilingesnė, bet mažiau praktiška populiariojo „Passat“ modelio interpretacija. Laidoje bus apžvelgti CC modelio panašumai ir skirtumai, palyginus su eiliniu „Passat“ sedanu. Kitas laidos pasakojimas – apie padangų atliekų tvarkymo problemas, su kuriomis susiduriama Lietuvoje. Naujo automobilio rubrikoje – „Dacia Sandero Stepway“ apžvalga. Tai – vienas pigiausių naujų automobilių Lietuvoje, bet ar tai reiškia, kad jis nekokybiškas ir neturi jokių privalumų?

15 val. per TV6, naujienų portalą tv3.lt ir TV3 Play – pasaulio vaikinų (U-19) krepšinio čempionatas. Lietuva – Kanada. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, jau šį šeštadienį, liepos 3-ąją, Lietuvos jaunimo rinktinė (U19) pradės kovą pasaulio čempionate, vykstančiame Latvijoje. Pirmąsias rungtynes Lietuvos rinktinė sužais prieš Kanados ekipą, kurią rinktinės kapitonas Augustas Marčiulionis laiko rimta varžove. Anot kapitono, vieni žaidėjai prisijungė anksčiau, kiti sezonus baigė vėliau, tačiau su panašios sudėties rinktine dalyvauta jau ne viename čempionate, o tai viską kiek palengvina. A. Marčiulionis neslepia – tai, jog yra rinktinės kapitonas, jam reiškia labai daug. „Kapitonas turi daug įvairiausių pareigų – turi emociškai užvesti komandą, o jei kažkas blogai – visus surinkti. Tai – gera patirtis ir viso to buvau pasiilgęs. Žaidžiant vyrų rinktinėje, to balso neturi tiek daug, o čia puiki proga viską prisiminti ir būti tuo, kuris bando padėti visai rinktinei“, – sakė jis.

Sekmadienis (07-04)

09:00 val. per TV3 ir TV3 Play laidos „La maistas. Vasara“ premjera. Vasariškos, linksmos ir gardžios laidos premjera! Niekuomet žodžio kišenėje neieškantis, charizmatiškasis Gian Luca savaitgaliais bus pasirengęs padaryti jūsų artimam žmogui staigmeną. Susitikęs su laidos herojumi, virtuvės šefas vėliau su juo leisis į kelionę pas jo šeimą ar kitą brangų žmogų, su kuriuo kartu gamins paprastą, vasarišką, tačiau be galo gardų patiekalą. Šįkart jis leisis į Prienus, pas „Power Hit Radio“ laidų vedėjos Elena Karalienės mamą. Bevažiuodami į miestą, kuriame Gian Luca dar niekuomet nėra buvęs, jiedu patirs daug smagių nuotykių, ragaus vietinių čeburekų, o su Elenos mama gamins tobulą fritatą.

REKLAMA

14.15 val. per TV3 filmas „Dantukų fėja“. Dėl mylimos moters tinginys Laris padarytų viską – net imasi savanoriškos veiklos ir nusprendžia padėti vaikams. Deja, nors ir yra suaugęs, Laris nejaučia jokio atsakomybės jausmo bei neturi gyvenimo tikslo, tad nemaža dalis vaikų yra labiau subrendę, nei jis. Šitaip neatsakingai jis kartą vienam vaikui prasitaria, kad dantukų fėjos nėra.

Deja, likimas lemia taip, kad jis pats tokia tampa, o negana to, mažąjį vaiką vos per 10 dienų jis turi įtikinti, kad magija šiame pasaulyje vis dėlto egzistuoja.

19.30 val. per TV3, naujienų portalą tv3.lt, TV3 Play ir Go3 – olimpinės atrankos vyrų krepšinio finalas. Šią savaitę Kauną drebina olimpinės atrankos krepšinio turnyras, kuriame net 6 komandos iš viso pasaulio kovoja dėl laimingo bilieto į Tokijo vasaros olimpines žaidynes, kurios prasidės jau liepos 23-iąją. Į pusfinalį pateko tik po dvi geriausias grupių A (Pietų Korėja, Lietuva, Venesuela) ir B (Lenkija, Slovėnija, Angola) komandas. Po šeštadienį įvykusių pusfinalių, sekmadienį galiausiai paaiškės, kas tapo turnyro nugalėtoja.

14.55 val. per TV6, naujienų portalą tv3.lt ir TV3 Play – pasaulio vaikinų (U-19) krepšinio čempionatas. Lietuva – Senegalas. Šeštadienį pasaulio vaikinų krepšinio čempionate savo kelią pradėjusi Lietuvos jaunimo rinktinė (U19), kovą tęs toliau ir sekmadienį. Šįkart komandos laukia susitikimas su Senegalo rinktine. Šis jaunimo krepšinio čempionatas – vienintelis, kuriais šiais metais vyksta pasaulyje. „Atsakomybės, spaudimo ir dėmesio bus daugiau, nes iš jaunimo šiais metais žaisime vieninteliai. Tačiau tai yra smagu – mes džiaugiamės turėdami tokią galimybę ir labai dėl to stengsimės“, – sako rinktinės kapitonas A. Marčiulionis.

21 val. per TV8 filmas „Vasara Algojuje“. Barbara – alpinizmo čempionė, kuri nusprendžia grįžti į gimtuosius namus. Tokį sprendimą lėmė skaudūs išgyvenimai – prieš 6 metus moteris patyrė rimtą traumą, tad dabar jai svarbiausia išgyti intensyviosios reabilitacijos centre. Barbara įsitikinusi – būtent tai jai ir vėl padės atsistoti ant kojų. Deja, taip pat jai reikia ir vėl atrasti gyvenimo laimę…