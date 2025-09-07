Šarūno Jasikevičiaus dukrai – ypatingas įvertinimas: „Aila čempionė!“

Apie Šarūno ir Annos dukros Ailos sėkmę buvo pasidalinta socialiniame tinkle „Facebook“.
Šaro dukrai – ypatingas įvertinimas
„Jasikevičių dinastijos titulai skinami ne tik krepšinio aikštelėse, bet ir hipodrome!!! Aila čempionė!!“ – rašoma įraše.
Šalia įrašo pasidalinta ir nuotrauka, kurioje Aila matyti besidžiaugianti trofėjumi.
Kiek vėliau buvo paviešintas ir vaizdo įrašas, kuriame matyti Ailos pasirodymas žirgų varžybose Stambule.
Išvydę šiuos įrašus, žmonės neslėpė susižavėjimo – sveikino Ailą ir džiaugėsi jos pasiekimu.
„Čempionų šeima“, – rašė vienas internautas.
„Kokia panaši į tėtį“, – pastebėjo kitas.
