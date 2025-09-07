Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šarūno Jasikevičiaus dukrai – ypatingas įvertinimas: „Aila čempionė!“

2025-09-07 11:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 11:37

Krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus ir žmonos Annos Doukos šeimoje titulai skinami ne tik krepšinio aikštelėje. Štai sutuoktinių dukra Aila žirgų varžybose Stambule pelnė ypatingą įvertinimą.

Šarūnas Jasikevičius, Aila Jasikevičius (nuotr. BNS. Facebook)

Krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus ir žmonos Annos Doukos šeimoje titulai skinami ne tik krepšinio aikštelėje. Štai sutuoktinių dukra Aila žirgų varžybose Stambule pelnė ypatingą įvertinimą.

1

Apie Šarūno ir Annos dukros Ailos sėkmę buvo pasidalinta socialiniame tinkle „Facebook“.

Šaro dukrai – ypatingas įvertinimas

„Jasikevičių dinastijos titulai skinami ne tik krepšinio aikštelėse, bet ir hipodrome!!! Aila čempionė!!“ – rašoma įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalia įrašo pasidalinta ir nuotrauka, kurioje Aila matyti besidžiaugianti trofėjumi.

Kiek vėliau buvo paviešintas ir vaizdo įrašas, kuriame matyti Ailos pasirodymas žirgų varžybose Stambule.

Išvydę šiuos įrašus, žmonės neslėpė susižavėjimo – sveikino Ailą ir džiaugėsi jos pasiekimu. 

„Čempionų šeima“, – rašė vienas internautas. 

„Kokia panaši į tėtį“, – pastebėjo kitas. 

