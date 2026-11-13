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Rubiko kubų gamyba grįžta į Vengriją: nauja linija pagamins milijoną per metus

2026-11-13 16:41 / šaltinis: AP-ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AP-ELTA / aut.
2026-11-13 16:41
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Daugiau nei prieš pusę amžiaus vengrų architektas, skulptorius ir profesorius išrado vieną populiariausių ir labiausiai pamėgtų pasaulio galvosūkių, kurio populiarumas neblėsta jau kelias kartas. Tai spalvingas, galvą pasukti verčiantis šešiasienis Rubiko kubas.

Rubiko kubas. Asociatyvi archyvo nuotrauka (K. Vanagas).

Daugiau nei prieš pusę amžiaus vengrų architektas, skulptorius ir profesorius išrado vieną populiariausių ir labiausiai pamėgtų pasaulio galvosūkių, kurio populiarumas neblėsta jau kelias kartas. Tai spalvingas, galvą pasukti verčiantis šešiasienis Rubiko kubas.

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Dabar, pardavus daugiau kaip pusę milijardo kubų ir jiems tapus pasauliniu kultūros reiškiniu, šio galvosūkio gamyba grįžta į Vengriją. Čia jo išradėjas Ernő Rubik pirmą kartą sugalvojo legendinį kūrinį, pavadintą jo vardu.

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Vengrija yra kubo namai. Kubas gimė čia“, – antradienį sakė 82 metų E. Rubik, dalyvaudamas naujos visiškai automatizuotos Rubiko kubų gamybos linijos atidaryme Vengrijos mieste Jasberenyje.

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Kaip gimė galvosūkis

Rubiko kubo istorija prasidėjo 1974 m., kai E. Rubik dėstė dizainą Budapešto taikomosios dailės ir dizaino akademijoje. Siekdamas sukurti, kaip pats sakė, „begalinį“ trimatį objektą, jis pagamino pirmąjį prototipą. Tuomet iš medžio pagamintas kubas turėjo 27 mažus kubelius ir galėjo suktis aplink kelias ašis.

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Supratęs išradimo komercinį potencialą, E. Rubik netrukus pradėjo gaminti daugiau šių galvosūkių. Nuo 1977 m. Vengrijos sostinės specializuotose parduotuvėse buvo parduoti pirmieji 5 tūkst. „magiškojo kubo“ vienetų.

Išradimas, arba, kaip pats E. Rubik mieliau jį vadina, „atradimas“, išpopuliarėjo. Tačiau tuometinėje socialistinėje Vengrijoje susidūręs su sunkumais įsigyjant kubams gaminti reikalingų medžiagų, jis suprato: „Mes nebuvome pasirengę tokio masto gamybai... Negalėjome patenkinti pasaulinės rinkos poreikių.“

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Kubo gamybos licencija buvo iš pradžių suteikta Didžiosios Britanijos, o vėliau – ir JAV žaislų bendrovei, todėl gamyba buvo perkelta į užsienį. Iki devintojo dešimtmečio pradžios jo populiarumas smarkiai išaugo. E. Rubik šį laikotarpį vadina „pirmąja didžiąja banga“ – 1980–1983 m. buvo parduota 200 mln. kubų.

Nors po pradinės sėkmės kubo pardavimai sumažėjo, jis ir toliau traukia daugybę žmonių, norinčių išbandyti jėgas sprendžiant šį galvosūkį. Kasmet parduodama milijonai kubų.

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Kubas grįžta namo

Naujoje Vengrijos gamykloje kubus surenka ir jų veikimą bei patvarumą tikrina robotinės rankos. Pasak E. Rubik, toks automatizavimo lygis labai skiriasi nuo pirmųjų gamybos metų, kai kubai buvo surenkami rankomis.

Naujoje Jasberenio gamybos linijoje planuojama kasmet pagaminti 1 mln. kubų.

Kanados žaislų bendrovės „Spin Master“, kuriai priklauso Rubiko kubo prekės ženklas, vyresnysis viceprezidentas Steve Radewych antradienį per gamybos linijos atidarymą sakė, kad šios dienos tema yra „Atgal prie ištakų: kubas grįžta namo“.

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„Erne, tavo atradimas yra daugiau nei žaislas. Tai pasaulinis socialinis reiškinys“, – S. Radewych sakė E. Rubik.

Jis pabrėžė nepaprastą Rubiko kubo gebėjimą išlaikyti populiarumą ir tai, kad šis galvosūkis iki šiol žavi jaunus žmones.

„Kubas simbolizuoja intelektinę kelionę, intelekto, problemų sprendimo ir pažintinės disciplinos simbolį“, – sakė S. Radewych, pridurdamas, kad kubas „suteikė ir džiaugsmo, ir nusivylimo daugeliui kartų“.

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Pastaraisiais metais kubas vėl išpopuliarėjo, nes visame pasaulyje daugėja varžybų, kuriose siekiama išsiaiškinti, kas greičiausiai išspręs šį galvosūkį.

Pasaulio kubo asociacijos, organizuojančios ir tvirtinančios varžybų rezultatus visame pasaulyje, duomenimis, dabartinis rekordas – 2,51 sekundės. Jį vos praėjusį mėnesį Kinijoje pasiekė devynmetis Xuanyi Geng.

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E. Rubik, nelaikantis savęs greitojo kubo sprendimo varžybų dalyviu, sakė, kad jam kubas yra „transformuojama skulptūra“, vieta, kur susitinka menas ir inžinerija, o ją galima įvairiai sukinėti ir keisti beveik neribotais būdais.

„Jei ką nors darai, ką nors kuri, turi galimybę sukurti kažką prasmingo – tai viena to pusė – ir gražaus“, – sakė jis.

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