Rungtynes taip pat kviečiama stebėti ir internetu: https://play.tv3.lt/lives/tv3-lt,live-2831094/eurolyga-kauno-zalgiris–-miuncheno-bayern,programme-12772790
Rokas Jokubaitis prabilo atvirai
Atviro interviu su laidos vedėja Asta Žukaite-Nalivaikiene metu R. Jokubaitis prisimins pernai Europos krepšinio čempionate patirtą traumą, ilgą reabilitaciją ir metus, praleistus be krepšinio.
„Manau, kad metai išvis be darbo kiekvienam žmogui būtų iššūkis ir stresas. Tačiau dabar viskas jau realiai pasimiršę. Kai padarai tokią ilgą pertrauką, dalykus pradedi vertinti kitaip. Dabar kiekvieną treniruotę, kiekvienas rungtynes, kiekvieną kelionę su komanda vertinu kitaip negu anksčiau“, – laidoje sakys jis.
Rokas pripažins viso to labai pasiilgęs – jausmo, kad yra komandos dalis, jam labai trūko. Be to, kaip pasakos krepšininkas, visuomet smagu grįžti ir į Kauną.
„Smagu čia grįžti, suprasti kalbą, matyti pažįstamus veidus, pažįstamas vietas. Kaip visuomet, į rungtynes atvyks daug draugų, visa šeima. Pati atmosfera „Žalgirio“ arenoje yra labai draugiška. Visi, su kuo pakalbi, mėgsta žaisti „Žalgirio“ arenoje“, – pripažins Rokas.
Tiesa, atviro interviu metu R. Jokubaitis prabils ne tik apie krepšinį, bet ir apie neseniai įvykusias sužadėtuves su ilgamete drauge Silvia Vila. Laidos žiūrovai netgi išgirs, kaip visa tai įvyko.
„Žiauriai smagu – esame laimingi“, – viską atskleidęs pridės Rokas.
Ne ką mažiau svarbi porai šiuo metu yra ir jų augintinė Bela. O kaip korgių veislės Bela tapo mylimiausiu Roko gyvenamojo rajono šunimi, išgirsite laidoje.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Interviu su R. Jokubaičiu laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite nuo 19.30 val. per TV3, o iškart po to – Kauno „Žalgirio“ kovą prieš Miuncheno „Bayern“.