Robbie Williamso koncerte apsilankiusi Ugnė Siparė to nesitikėjo: žvaigždė kreipėsi į jos vyrą

Socialiniame tinkle „Instagram“ I. Siparė visą penktadienio vakarą dalijosi savo įspūdžiais iš koncerto. Moteris teigė, kad yra didelė R. Williamso gerbėja.

Robbie Williamsas nustebino Siparius

„ROOOOOBBBBBIEEEEEEEE. Pirmą kartą gyvenime patys pirmi atvarėm į koncą, kad stovėtumėm ten, kur didžiausias KAAAIFAAAAS“, – socialiniame tinkle rašė ji.

Tačiau Ugnė turbūt nesitikėjo, kad koncerto metu jos vyras Marius sulauks itin netikėto R. Williamso dėmesio. Vaizdo įraše, kurį paviešino pati moteris, galima matyti ir girdėti, kaip britų superžvaigždė kreipiasi į M. Siparį.

„Ką tik pamačiau vieną iš savo gerbėjų, su kuriuo miegojau 90-aisiais. Taip, taip, turiu pačius geriausius gerbėjus, o šis nebuvo išimtis. Vos jį atpažinau. Taip, tai turi būti jis. Šias rankas atpažinsiu visur“, – juokavo R. Williamsas, kreipdamasis į M. Siparį.

U. Siparė, išgirdusi, ką sako R. Williamsas, juokavo: „Po 6-erių metų santuokos lenda skeletai iš spintos…“

Primename, kad tai buvo jau ketvirtoji atlikėjo viešnagė Lietuvoje.

Legendinio atlikėjo koncerte Kaune netrūko nei nostalgijos, nei staigmenų – programa buvo išskirtinai įvairi. Ne ką mažiau įspūdinga buvo ir Robbie grupės pristatymo akimirka. Atlikėjas kreipėsi į kiekvieną savo komandos narį asmeniškai ir paprašė jų pagroti ištraukas iš garsių, visiems atpažįstamų kūrinių.

Kauno Dariaus ir Girėno stadione tuo metu nuaidėjo legendinės dainos: „Sweet Child O' Mine“, „Sweet Dreams“, „Crazy in Love“ ir daugelis kitų. Koncerto eigoje atlikėjas taip pat džiugino savo kūriniais „Rock DJ“, „Supreme“, ir jau legendinėmis tapusios, „Feel“, „Love My Life“,„She’s the One“ ir „Angels“. Būtent pastarąją dainą atlikėjas pasirinko finalui – ja ir užbaigė savo grandiozinį šou.