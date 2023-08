Robbie Williamsas pozavo nuogas: pademonstravo ypatingą tatuiruotę

R. Williamsas socialiniame tinkle „Instagram“ publikavo nuotrauką, kurioje pozavo nuogas. 2,7 mln. sekėjų jis pademonstravo savo užpakaliuką. Užfiksuotame kadre, žiūrėdamas į ežerą, jis stovėjo veidu į kamerą ir parodė kelias savo tatuiruotes.

Robbie ant apatinės nugaros dalies demonstravo didelę tatuiruotę muzikos tema su užrašu „All You Need Is Love“ (liet. „Viskas, ko tau reikia, yra meilė“). Tatuiruotę įkvėpė viena iš Robbie mėgstamiausių grupės „The Beatles“ dainų, rašo portalas „Mirror“.

Šis įrašas pasirodė po to, kai Robbie neseniai atviravo, kad susiduria su kūno dismorfija – liga, kuri apibrėžiama kaip manija dėl įsivaizduojamo savo fizinės išvaizdos trūkumo – tokio, kuris paprastai yra nepastebimas kitiems.

Apie savo svorio metimą jis prabilo po to, kai gerbėjai pakomentavo pasikeitusį vyro kūno sudėjimą vaizdo įraše, kurį paskelbė jo žmona.

„Galėčiau parašyti knygą apie neapykantą sau, kai kalbama apie mano kūno įvaizdį. Kaip gryną neapykantą sau, bjaurumą jaustis bjauriai. Turiu kūno dismorfiją, o be to kartais galiu turėti daugiau nei 40 kg antsvorio. Taigi, galite įsivaizduoti, ką mato mano protas. O gal ir negalite, bet kuriuo atveju tai katastrofa“, – socialiniame tinkle rašė jis.