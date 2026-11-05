Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Rasos Juknevičienės šeimoje – širdį verianti netektis

2026-11-05 20:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 20:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europarlamentarė Rasa Juknevičienė išgyvena širdį veriančią netektį – Anapilin iškeliavo jos mylima mama Dainora.

Rasa Juknevičienė (nuotr. BNS, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Europarlamentarė Rasa Juknevičienė išgyvena širdį veriančią netektį – Anapilin iškeliavo jos mylima mama Dainora.

REKLAMA
1

Apie tai moteris pranešė savo socialiniuose tinkluose.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rasa Juknevičienė

Skaudi netektis

Facebook paskyroje ji paviešino savo mylimos mamos nuotrauką, pasidalijo širdį veriančiais žodžiais ir nuoširdžia padėka už viską, ką ji jai suteikė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Išėjo Dainora…

Mums visiems jos vardas buvo toks gražus, kad dažnai mes visi trys vaikai savo Mamą pavadindavome vardu.

REKLAMA
REKLAMA

Kaimynams, artimiesiems, gerosioms slaugytojoms, kurių globos reikėjo pastaraisiais metais, ji buvo Dainutė.

REKLAMA

Man ji buvo ir mano Mokytoja. Labai gera Mokytoja.

Mažutė mergytė patyrė Sibiro siaubą, pirmuosius 1941-ųjų vežimus.Ant jos mamos ir paauglės Dainoros rankų Altajaus taigoje šaltame barake mirė mažutis broliukas.

Rešotuose liko tėtis.Grįžo dviese, mokykla ir universitetas buvo jos didžiausia svajonė.Mūsų Mama buvo Mokytoja iš pašaukimo.

Pamenu, jos mama, mūsų Babytė pasakojo, kad jai nelabai įdomūs buvo mezgimai ar siuvinėjimai, kurių norėjo išmokyti. Jai reikėjo knygų, skaitymas jai buvo viskas.

REKLAMA
REKLAMA

Dar kai dirbau ministerijoje, atėjo anos Lietuvos laikų šeimos draugų dukra.Mirus tėčiui, ji tarp knygų rado laišką iš Sibiro.

Jį į Lietuvą rašė Dainoros mama, mūsų Babytė.Laiške prašė atsiųsti lietuviškų knygų ar laikraščių, kad Dainora galėtų mokytis lietuviškai…

Dainora buvo daugelio jūsų Facebook draugė. Perduodavote linkėjimus, prašydavote padėkoti už jos Like…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sulaukė 94-erių. Sakydavo, kad laiminga dėl Lietuvos. Ukraina buvo jos skausmas. Kartą grįžusi radau verkiančią, kai sužinojo, jog rusai tremia vaikus.

Ačiū, Mama! Tu buvai ypatinga. Ir ne todėl, kad mamos visos mums ypatingos. Tos kartos žmonės ypatingi, jų likimai, jų stiprybė ir atsidavimas Lietuvai. Mylėsim visada. Gal nemokėjom to pasakyti…“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Po širdies smūgio mirė mylimas 53-ejų muzikantas
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė žinoma aktorė: jai buvo 51-eri (2)
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Užgeso garsaus aktoriaus gyvybė: vaidino legendiniame seriale
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Liūdna žinia: mirė vaikams gyvenimą pašventusi Lietuvos geradarė (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų