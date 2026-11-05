Staiga mirė vos 50-ies sulaukusi aktorė

Kaip praneša „The Sun“, aktorės mirtį patvirtino jos šeima. K. Johnson ramiai užgeso trečiadienį, lapkričio 4-ąją.
Aktorės dukterėčia Rhonda Scott portalui TMZ pasakojo, kad spalio 27 dieną K. Johnson patyrė rimtų širdies sveikatos sutrikimų ir buvo skubiai nugabenta į Los Andžele esančią „Cedars-Sinai“ ligoninę.
Ten medikai aktorei diagnozavo su širdies aneurizma susijusią būklę.
Artimieji gedi netekties
Žinia apie netikėtą aktorės mirtį sukrėtė jos artimuosius, draugus ir buvusius bendramokslius. Socialiniuose tinkluose pasirodė jautrūs atsisveikinimo įrašai.
Viena moteris, prisistačiusi aktorės pussesere, neslėpė skausmo dėl netikėtos netekties.
„Man plyšta širdis dėl staigios mano pusseserės Kimmarie Johnson mirties. Ši netektis mane labai sukrėtė ir priminė, kad gyvenimas gali nutrūkti vos per akimirką.
Dar kartą perskaičiau mūsų susirašinėjimus ir apsiverkiau“, – rašė ji, prašydama žmonių melstis už aktorės šeimą.
Jautriais prisiminimais pasidalijo ir moteris, teigusi, kad su K. Johnson mokėsi vidurinėje mokykloje.
„Ji buvo nuostabios sielos žmogus, visada palaikęs mane ir mano kūrybą. Kadangi pati buvo modelis ir mados mylėtoja, ji ypač vertino mano romaną apie Ann Lowe. Labai jos pasiilgsiu. Ilsėkis ramybėje“, – rašė buvusi bendramokslė.
Išgarsėjo populiariuose filmuose ir serialuose
Kimmarie Johnson aktorės karjerą pradėjo 1998 metais, kai pasirodė viename kultinio jaunimo serialo „Beverli Hilsas, 90210“ epizode.
Vėliau ji prisijungė prie televizijos serialo „V.I.P.“, kuriame vaidino kartu su garsia aktore Pamela Anderson.
2000 metais K. Johnson taip pat pasirodė komedijoje „Bičiuli, kur mano mašina?“ („Dude, Where’s My Car?“), kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Ashtonas Kutcheris.
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