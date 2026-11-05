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Mirė neseniai jubiliejų atšventęs „Formulės 1“ legenda: žinią pranešė žmona

2026-11-05 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 17:25
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Liūdna žinia automobilių sporto pasaulyje – mirė buvęs „Formulės 1“ pasaulio čempionas ir Australijos lenktynių legenda Alanas Jonesas. Jam buvo 80 metų.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia automobilių sporto pasaulyje – mirė buvęs „Formulės 1“ pasaulio čempionas ir Australijos lenktynių legenda Alanas Jonesas. Jam buvo 80 metų.

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Apie A. Joneso mirtį pranešta ketvirtadienį, lapkričio 5-ąją, praėjus vos trims dienoms po jo 80-ojo gimtadienio, skelbė mirror.co.uk.

Skaudžią žinią pranešė žmona

Lenktynininkas mirė po trumpos ligos, pranešė jo žmona Amanda Butler-Davis.

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„Mums be galo liūdna pranešti apie mūsų mylimo Alano mirtį. Jis iškeliavo lapkričio 5 dieną po trumpos ligos.

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Jo labai trūks, o artimiausi žmonės ir daugybė gerbėjų jį prisimins su meile. Jis visada buvo dėkingas už jų palaikymą. Alanas visą savo gyvenimą paskyrė automobilių sportui ir sukūrė palikimą, kuris gyvuos daugybės žmonių, kurių gyvenimus jis palietė, atmintyje.

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Savo pasiekimais, aistra ir išskirtiniu charakteriu tiek trasoje, tiek už jos ribų Alanas paliko neišdildomą pėdsaką automobilių sporte – ne tik Australijoje, bet ir visame pasaulyje. Šeimos vardu norėtume pasinaudoti šia proga ir padėkoti visiems, kurie daugelį metų buvo šalia Alano, dovanojo jam draugystę, meilę ir palaikymą. Jam nepaprastai pasisekė, kad jį supo tiek daug nuostabių žmonių“, – teigiama šeimos pranešime.

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Karjerą vainikavo pasaulio čempiono titulas

1946 metais Melburne gimęs A. Jonesas iki šiol išlieka paskutiniu australu, iškovojusiu „Formulės 1“ pasaulio čempiono titulą. 1980 metais jis tapo čempionu, atstovaudamas „Williams“ komandai. Tais metais lenktynininkas laimėjo penkis „Grand Prix“ etapus, o per 11 metų trukusią karjerą aukščiausiame automobilių sporto lygyje iš viso iškovojo 12 pergalių.

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„Formulėje 1“ debiutavęs 1975 metais, A. Jonesas atkreipė dėmesį savo pasirodymais mažesnėse komandose – „Hesketh“, „Hill“, „Surtees“ ir „Shadow“. Ypač išsiskyrė jo pirmoji pergalė 1977 metų Austrijos „Grand Prix“ lenktynėse.

„Ferrari“ komandai susidomėjus lenktynininku, A. Jonesas pasirinko 1978 metų sezoną pradėti „Williams“ ekipoje. Jau po metų jis buvo laikomas vienu talentingiausių lenktynininkų visame čempionate.

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1979 metais jis iškovojo keturias pergales „Grand Prix“ lenktynėse ir sezoną baigė trečioje vietoje vairuotojų įskaitoje. Po metų A. Jonesas iškovojo pasaulio čempiono titulą, o tai paaiškėjo likus vienam etapui iki sezono pabaigos – tų metų Kanados „Grand Prix“ lenktynėse. Jis tapo pirmuoju australu po Jacko Brabhamo, laimėjusiu aukščiausią automobilių sporto apdovanojimą.

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1981 metais iškovojęs dar dvi pergales, A. Jonesas netikėtai paskelbė apie pasitraukimą iš automobilių sporto, nors tuo metu dar buvo savo karjeros viršūnėje. Vis dėlto 1982, 1985 ir 1986 metais jis dar kelis kartus sugrįžo į „Grand Prix“ lenktynes. 

Pasitraukęs iš profesionalių lenktynių, A. Jonesas tapo viena pagrindinių „Formulės 1“ veidų Australijos televizijoje. Jis taip pat dalyvavo 24 valandų Le Mano lenktynėse ir Australijos turistinių automobilių čempionate.

 

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