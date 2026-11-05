Tai, ką žmonės ištaria prieš mirtį, verčia suklusti: specialistė atskleidė tiesą

Catherine Duncan, dirbdama dvasine konsultante, paskutinėmis žmonių gyvenimo dienomis buvo šalia tūkstančių žmonių, skelbė unilad.com.
Paskutinės gyvenimo akimirkos
Savo „TikTok“ paskyroje ji pasidalijo pastebėjimais ir atskleidė, kad paskutiniuose žmonių žodžiuose atsikartoja viena bendra tema.
„Jie kalba apie artimuosius, kurie jų laukia anapus, apie kelionę, kuri tik prasideda, ir apie grožį, kurio gyvieji negali matyti“, – rašė ji.
Catherine teigia, kad „mirtis nėra pabaiga“, o veikiau perėjimas į kitą būties būseną. Jos vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 37 tūkst. patiktukų, o jame specialistė pasidalijo septyniomis dažniausiai išgirstomis frazėmis.
Viena jų – „Čia mano mama. Ji visą rytą sėdi štai ten“. Pasak Catherine, daugelis tiki, kad artėjant mirčiai žmonės mato jau mirusius artimuosius. Tačiau, jos pastebėjimais, tokie regėjimai nesukelia baimės – priešingai, suteikia ramybės ir paguodos.
Kita dažnai girdima frazė – „Turiu susirasti batus, aš išvykstu į kelionę“. Specialistė aiškino, kad jos patirtis rodo, jog mirštantys žmonės mirtį dažnai suvokia kaip išvykimą, o ne pabaigą.
Dar viena frazė, kurią ji yra girdėjusi iš žmonių paskutinėmis jų gyvenimo dienomis, skamba taip: „Kaip čia gražu. Ar tu tai matai?“
Catherine pasakojo, kad pati nematė to, ką regėjo šie žmonės, tačiau jų veiduose galėjo įžvelgti ypatingą emociją.
„Aš to negalėjau matyti. Tačiau mačiau jų veidus. Ir to pakako“, – teigė ji.
Specialistė taip pat ne kartą girdėjo žodžius: „Nesijaudink, aš toli nekeliauju“. Pasak jos, ši frazė dar kartą atspindi mirštančių žmonių suvokimą, kad mirtis yra ne pabaiga, o išvykimas.
Dar viena frazė – „Jie manęs laukia, dabar jau viskas gerai“.
Catherine pastebėjo, kad žmonės kartais tarsi laukia galimybės paskutinį kartą pamatyti savo artimuosius. Jos teigimu, paskutinėmis gyvenimo dienomis baimė dažnai atlėgsta, o žmogaus viduje vyksta pokytis – pasipriešinimą pamažu pakeičia susitaikymas ir laukimas.
Tarp dažniausiai girdimų žodžių specialistė išskyrė ir frazę „Girdžiu muziką“. Pasak jos, artėjant gyvenimo pabaigai žmonės kartais pasakoja girdintys muziką, kurios aplinkiniai negirdi.
Septintoji frazė – „Tėtis sako, kad jau laikas“. Catherine aiškino, kad žmonės prieš mirtį ne tik gali matyti jau mirusius artimuosius, bet ir girdėti jų siunčiamas žinutes.
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