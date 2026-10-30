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31-erių moters mirtis sukėlė skandalą: šeima dėl „ChatGPT“ patarimų kreipėsi į teismą

2026-10-30 21:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 21:08
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JAV Sietlo mieste gyvenusi 31-erių Bowen Wan mirė po to, kai, kaip teigia jos šeima, vadovaudamasi „ChatGPT“ patarimais savarankiškai sumažino vaistų nuo epilepsijos dozę. Dabar artimieji padavė dirbtinio intelekto bendrovę „OpenAI“ į teismą.

31-erių moteris mirė pakeitusi vaistų vartojimą pagal „ChatGPT“ patarimus (nuotr. x.com, 123f)

JAV Sietlo mieste gyvenusi 31-erių Bowen Wan mirė po to, kai, kaip teigia jos šeima, vadovaudamasi „ChatGPT“ patarimais savarankiškai sumažino vaistų nuo epilepsijos dozę. Dabar artimieji padavė dirbtinio intelekto bendrovę „OpenAI“ į teismą.

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Remiantis šeimos pateiktu ieškiniu, moteris nerimavo, kad vartojami vaistai sukelia vadinamąjį smegenų rūką ir trukdo sėkmingai pasirodyti darbo pokalbiuose. Praradusi darbą ji taip pat baiminosi dėl savo galimybių gauti leidimą nuolat gyventi Jungtinėse Valstijose, rašo UNILAD. 

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Padavė į teismą

Šeimos teigimu, paprašiusi „ChatGPT“ patarimo dėl vaistų vartojimo, B. Wan sulaukė pasiūlymų per mažiau nei mėnesį sumažinti jų dozę nuo 400 miligramų iki nulio. Ieškinyje taip pat teigiama, kad pokalbių robotas ragino apie šiuos pokyčius nepranešti gydytojui.

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Moteris vasario mėnesį buvo rasta negyva savo bute Sietle. Jos mirties priežastimi oficialiai nustatyta su epilepsija susijusi komplikacija.

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Šeima teigia, kad pokalbių robotas skatino savarankiškai keisti gydymą

Ieškinyje nurodoma, kad iš pradžių „ChatGPT“ ragino B. Wan pasitarti su gydytoju dėl vaistų dozės mažinimo. Tačiau vėliau, kai gydytojas atsisakė skirti moters prašytą dozę, ji esą paklausė roboto, ar galėtų sumažinti vaistų kiekį pati ir apie tai gydytojui nepranešti.

Kaip teigiama ieškinyje, pokalbių robotas atsakė teigiamai ir patarė tabletes dalyti iš anksto neinformavus gydytojo.

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Moteris esą daugiau nei šimtą kartų išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios savijautos, įskaitant sumišimą ir užmaršumą. Tačiau, šeimos teigimu, pokalbių robotas ją ramino, kad nerimauti nėra pagrindo.

B. Wan gydytojas Nicholas Poolosas, nežinojęs, kad pacientė prašo dirbtinio intelekto patarimų, leidiniui sakė, jog būtų neatsakinga rekomenduoti nutraukti vaistų vartojimą, jeigu gydymas veikia.

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„OpenAI“ išreiškė užuojautą

„OpenAI“ atstovas Drew Pusateri leidiniui „The New York Times“ sakė, kad moters mirtis yra itin skaudi. Jis taip pat pažymėjo, kad B. Wan naudojosi senesne pokalbių roboto versija „GPT-4o“, kuri šiuo metu nebėra prieinama.

„Nors „ChatGPT“ nepakeičia medicininės priežiūros, manome, kad dirbtinis intelektas gali padėti žmonėms suprasti informaciją apie sveikatą, orientuotis sudėtingoje sveikatos priežiūros sistemoje ir pasiruošti konsultacijoms su medicinos specialistais“, – teigė bendrovės atstovas.

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Šeimos teigimu, B. Wan pradėjo naudotis „ChatGPT“ 2023 metais, iš pradžių ieškodama patarimų apie santykius. Iki 2025-ųjų ji robotui vidutiniškai siųsdavo daugiau nei 1 500 žinučių per savaitę.

Artimieji tvirtina, kad laikui bėgant moteris vis rečiau bendravo su jais.

„Atrodė, tarsi ji būtų užhipnotizuota“, – teigė šeima.

Paskutinėje, vasario 11 dieną išsiųstoje žinutėje, likus trims dienoms iki jos kūno aptikimo, B. Wan esą skundėsi galvos skausmu. Pasak ieškinio, pokalbių robotas šį skausmą apibūdino kaip nepavojingą ir būtiną sveikimo proceso dalį.

Dabar šeima siekia, kad „OpenAI“ prisiimtų atsakomybę, ir ragina apriboti galimybę dirbtinio intelekto pokalbių robotams teikti medicininius patarimus.

Bylos aplinkybės pateikiamos remiantis šeimos ieškiniu. Jame išdėstyti kaltinimai dar nėra teismo patvirtintos išvados.

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