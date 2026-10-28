Po 10 dienų paieškų – šiurpus radinys parduotuvės tualete: Lietuvą sukrėtė rastas vyro kūnas

Prekybos centro „Iki“ komunikacijos vadovė 2023 metais po vyro mirties teigė, kad visą informaciją bendrovė perdavusi policijai, kuri ir atsakysi į visus klausimus.
„Mano žiniomis, buvo sugedęs tualetas ir mūsų tualetus tikrina išorinis mūsų partneris, šiuo atveju buvo „Grifs“ saugos tarnyba. Jie galbūt galėtų plačiau apie tą įvykį papasakoti“, – prieš trejus metus kalbėjo moteris.
Apsaugos tarnybos „Grifs AG“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė tuo metu paaiškino, kaip vyko tualetų priežiūra parduotuvėje.
„Mums patiems labai įdomu, kaip tas asmuo pateko į patalpas, dėl to, kad iš principo tualeto patalpos buvo nenaudojamos dėl sudegusios įrangos ir tiek ant durų, tiek įėjimas, patekimas į tą tualetą yra per nedidelį holą, kuris buvo užtvertas „Stop“ juosta ir berods dar vežimėliu, kad žmonės tiesiog neitų, jie buvo nukreipiami į neįgaliesiems skirtą tualetą“, – kalbėjo moteris.
Pasak jos, tualetas buvo nenaudojamas ilgą laiką.
„Tualetas buvo nenaudojamas ir nėra praktikos jį tikrinti, o kaip asmuo pateko į tualeto patalpas, manau, bus nustatyta policijos ikiteisminio tyrimo metu“, – dėstė ji.
Veikiausia, asmuo į patalpas pateko kitiems nematant.
„Pats liūdniausias dalykas, kad sutapo tos aplinkybės: sugedo įranga ir žmogus tenai prasmuko ir mirė, tai yra liūdniausia“, – paaiškino moteris.
Artimuosius pasiekė blogiausia žinia
Po ilgų dingusiojo paieškų vyro artimuosius pasiekė pati blogiausia žinia – vilnietis rastas negyvas pirmadienį Vilniuje parduotuvės tualete. Daugiau detalių apie rastą vyro kūną su naujienų portalu tv3.lt pasidalino dinguolio žmona.
Moteris negali atsistebėti, kaip, pasak jos, dvi savaites parduotuvės tualete pragulėjo vyro kūnas ir niekas nematė.
Nuo vasario 28 dienos ieškotas dingęs jaunas vilnietis rastas negyvas. Šią žinią naujienų portalui tv3.lt patvirtino Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja.
„Kūnas buvo rastas prekybos centro tualete. Atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Pagal pirminę informaciją, kūnas be smurto žymių.“
Dingusio vilniečio žmona tuo metu papasakojo, kad artimieji su tyrėjais vyko į parduotuvę.
„Mes žinojome tą vietą ir važiavome kamerų patikrinti. Mes žinojome paskutinę jo lokaciją ir dėl to nuvažiavome ten tikrinti kamerų. Tyrėjai pamatė, kad į tualetą įėjo ir neišėjo. Nubėgo tikrinti ir rado“, – pasakojo žmona.
Žmona kalbas apie narkotikus kol kas atmeta: „Ne, aš nieko nežinau. Mes nieko negalime sakyti, kol nėra padaryti kažkokie tyrimai ir skrodimas.“
Pirmiausia socialiniuose tinkluose nuskambėjo pagalbos šauksmas – į namus negrįžo vilnietės vyras. Paskutinį kartą jis buvo matytas kovo 1 dieną, Vilniaus stotyje, geležinkelio gatvėje.
„Pasidalinkite. Vilnius! Dingo mano vyras. Paskutinį kartą telefonu kalbėjome, sakė, kad važiuoja namo apie 18 val. vakaro.
Daugiau į skambučius neatsiliepė, telefonas išjungtas jau porą dienų, policijai pranešta. Ligoninės apskambintos, jokių žinių“, – savo asmeninėje „Facebook“ anketoje pagalbos šauksmu dalinosi vyro ieškanti žmona.
Vilnietis vėliau buvo palaidotas.
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