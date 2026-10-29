Išgirdę, koks lietuvis iškeliavo anapilin, nesulaiko ašarų: „Netekome išskirtinio kūrėjo“

A. Butrimavičius daugiau nei du dešimtmečius prisidėjo prie savivaldybės kūrimo ir jos urbanistinės plėtros.
Elektrėnų kraštą palietė skaudi netektis
Atsisveikindami su ilgamečiu kolega Elektrėnų savivaldybės atstovai dėkojo jam ne tik už darbus, bet ir profesionalumą, išmintį bei žmogiškumą.
„IN MEMORIAM
ARŪNAS BUTRIMAVIČIUS
(1965 m. rugsėjo 26 d. – 2026 m. spalio 27 d.
Spalio 27-osios rytą Elektrėnų kraštą pasiekė liūdna ir sunki žinia – amžinybėn iškeliavo ilgametis Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.
Netekome išskirtinio kūrėjo, talentingo architekto ir nepaprastai šilto, šviesaus ir išmintingo žmogaus, kurio gyvenimas tapo neatsiejama mūsų savivaldybės istorijos dalimi.
Arūno indėlis į Elektrėnų kraštą – unikalus ir neįkainojamas. Architektūros ir kraštotvarkos skyriui jis vadovavo nuo pat Savivaldybės įkūrimo dar 2000-aisiais metais.
Per daugiau nei du dešimtmečius atsidavimo savo profesijai Arūnas savo idėjomis, sprendimais ir kasdieniu darbu brėžė svarbiausias jaunos savivaldybės plėtros gaires.
Jo rankomis ir širdimi suformuotas šiandieninis mūsų aplinkos veidas, o įgyvendinti projektai dar ilgus metus puoš Elektrėnų kraštą ir tarnaus žmonėms.
Kolegų, bendražygių ir bendruomenės atmintyje Arūnas išliks kaip reta taktiškas, ramus ir visuomet išklausyti bei padėti pasirengęs žmogus ir vadovas.
Jo profesinė įžvalga, gebėjimas rasti ramybę ir kompromisą net sudėrtingiausiose situacijose bei nuoširdus atsidavimas savo kraštui pelnė jam gilią pagarbą ir tikrą autoritetą. Netekome žmogaus, kuris savo tyliu, bet prasmingu buvimu telkė ir įkvėpė aplinkinius.
Šią didelės netekties valandą Elektrėnų savivaldybės administracija ir visa bendruomenė reiškia pačią nuoširdžiausią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, draugams bei visiems liūdntiems dėl šios skaudžios netekties. Telydi Jus dvasios stiprybė ir guodžia šviesus Arūno atminimas bei Jo prasmingai nugyventas gyvenimas.
Ilsėkis ramybėje, mielas Kolega“, – „Facebook“ dalijosi Elektrėnų savivaldybė.
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