Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdę, koks lietuvis iškeliavo anapilin, nesulaiko ašarų: „Netekome išskirtinio kūrėjo“

2026-10-29 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Elektrėnų kraštą palietė skaudi netektis – mirė ilgametis Elektrėnų savivaldybs administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, architektas Arūnas Butrimavičius. Vyrui buvo 61-eri.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Elektrėnų kraštą palietė skaudi netektis – mirė ilgametis Elektrėnų savivaldybs administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, architektas Arūnas Butrimavičius. Vyrui buvo 61-eri.

REKLAMA
1

A. Butrimavičius daugiau nei du dešimtmečius prisidėjo prie savivaldybės kūrimo ir jos urbanistinės plėtros.

Elektrėnų kraštą palietė skaudi netektis

Atsisveikindami su ilgamečiu kolega Elektrėnų savivaldybės atstovai dėkojo jam ne tik už darbus, bet ir profesionalumą, išmintį bei žmogiškumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„IN MEMORIAM

ARŪNAS BUTRIMAVIČIUS

(1965 m. rugsėjo 26 d. – 2026 m. spalio 27 d.

Spalio 27-osios rytą Elektrėnų kraštą pasiekė liūdna ir sunki žinia – amžinybėn iškeliavo ilgametis Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Netekome išskirtinio kūrėjo, talentingo architekto ir nepaprastai šilto, šviesaus ir išmintingo žmogaus, kurio gyvenimas tapo neatsiejama mūsų savivaldybės istorijos dalimi.

REKLAMA

Arūno indėlis į Elektrėnų kraštą – unikalus ir neįkainojamas. Architektūros ir kraštotvarkos skyriui jis vadovavo nuo pat Savivaldybės įkūrimo dar 2000-aisiais metais.

Per daugiau nei du dešimtmečius atsidavimo savo profesijai Arūnas savo idėjomis, sprendimais ir kasdieniu darbu brėžė svarbiausias jaunos savivaldybės plėtros gaires.

Jo rankomis ir širdimi suformuotas šiandieninis mūsų aplinkos veidas, o įgyvendinti projektai dar ilgus metus puoš Elektrėnų kraštą ir tarnaus žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Kolegų, bendražygių ir bendruomenės atmintyje Arūnas išliks kaip reta taktiškas, ramus ir visuomet išklausyti bei padėti pasirengęs žmogus ir vadovas.

Jo profesinė įžvalga, gebėjimas rasti ramybę ir kompromisą net sudėrtingiausiose situacijose bei nuoširdus atsidavimas savo kraštui pelnė jam gilią pagarbą ir tikrą autoritetą. Netekome žmogaus, kuris savo tyliu, bet prasmingu buvimu telkė ir įkvėpė aplinkinius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šią didelės netekties valandą Elektrėnų savivaldybės administracija ir visa bendruomenė reiškia pačią nuoširdžiausią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, draugams bei visiems liūdntiems dėl šios skaudžios netekties. Telydi Jus dvasios stiprybė ir guodžia šviesus Arūno atminimas bei Jo prasmingai nugyventas gyvenimas.

Ilsėkis ramybėje, mielas Kolega“, – „Facebook“ dalijosi Elektrėnų savivaldybė.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų