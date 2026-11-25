Kaip skelbė Express, įsibrovimas į Norfolke esančią Anmer Hall rezidenciją įvyko pirmadienio vakarą. Incidento metu karališkosios šeimos narių namuose nebuvo.
Įsibrovė į karališkosios šeimos rezidenciją
Anmer Hall – dešimties miegamųjų užmiesčio rezidencija, esanti karaliaus Karolio III Sandringamo valdose.
Šį įspūdingą nekilnojamąjį turtą princui Williamui ir Kate Middleton vestuvių proga padovanojo velionė karalienė Elžbieta II.
Velso princas ir princesė šioje rezidencijoje dažnai leidžia savaitgalius bei vaikų mokyklines atostogas.
Pranešama, kad įsibrovimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pora sugrįžo iš trijų dienų vizito Mumbajuje, Indijoje, kur dalyvavo „Earthshot Prize“ apdovanojimuose.
Būdami aktyviai karališkąsias pareigas vykdantys šeimos nariai ir būsimasis karalius bei karalienė, Williamas ir Kate visą parą yra saugomi ginkluotų apsaugos pareigūnų.
Šis incidentas – ne pirmas saugumo pažeidimas karališkosios šeimos valdose.
Dar gegužę netoli Andrew Mountbatteno-Windsoro namų Sandringamo teritorijoje po incidento buvo sulaikytas vyras.
Andrew šių metų pradžioje persikėlė į Marsh Farm rezidenciją, esančią netoli Anmer Hall, po reputaciją sukrėtusio skandalo dėl ryšių su Jeffrey Epsteinu.
Anksčiau, 2024 metais, du kaukėti įsilaužėliai pateko į Shaw Farm teritoriją Vindzoro pilies valdose.
Po kelionės į Indiją – gražūs žodžiai apie porą
Gavę Anmer Hall rezidenciją dovanų, Williamas ir Kate joje atliko reikšmingus atnaujinimo darbus.
Be kita ko, buvo pakeista įvažiavimo į teritoriją vieta, naujas kelias nutiestas per lauką, o aplink sklypo ribas pasodinta medžių, siekiant užtikrinti didesnį privatumą.
Žinia apie įsibrovimą pasirodė netrukus po Williamo ir Kate kelionės į Indiją.
Šis vizitas Kate buvo ypatingas – tai pirmoji jos tolima užsienio kelionė po to, kai 2024 metų kovą ji viešai pranešė apie vėžio diagnozę.
Po kelionės pora sulaukė gražių žodžių dėl savo vienybės ir tarpusavio palaikymo.
Princo Williamo privatus sekretorius Ianas Patrickas pabrėžė, kad sutuoktinių ryšys yra itin stiprus.
„Princas labai džiaugėsi, kad princesė dalyvavo „Earthshot“ renginyje kartu su juo ir galėjo savo akimis pamatyti, kaip stipriai šis projektas išaugo nuo tada, kai ji paskutinį kartą dalyvavo renginyje Bostone.
Ji nepaprastai didžiuojasi tuo, ką jis pasiekė, o galimybė kartu išgyventi šią akimirką jiems buvo ypač svarbi. Jie iš tiesų yra viena komanda“, – sakė I. Patrickas.
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