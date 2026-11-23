Apie galimus Williamo ketinimus rašoma autoriaus Tomo Sykeso naujoje knygoje. Joje teigiama, kad Velso princas planuoja didelę monarchijos pertvarką, kuri apimtų ne tik karališkosios šeimos narių pareigas, bet ir jų turimus titulus.
Kaip praneša britų leidinys „Daily Express“, remdamasis „Daily Mail“ informacija, viena svarbiausių numatomų permainų būtų kitoks požiūris į HRH titulą – Jo arba Jos Karališkosios Didenybės statusą. Pagal šią idėją jis nebebūtų savaime suteikiama privilegija, o būtų siejamas su aktyviu darbu karališkosios šeimos labui.
Pasekmės paliestų ir princo Harry šeimą
Jeigu tokie planai būtų įgyvendinti, pasekmės galėtų paliesti princą Harry, jo žmoną Meghan Markle ir jųdviejų vaikus – septynerių princą Archie bei penkerių princesę Lilibet. Teigiama, kad Harry galėtų netekti princo titulo, o jo vaikams taip pat galėtų būti panaikinti turimi karališkieji titulai ir HRH kreipiniai.
Williamas ir Harry jau kelerius metus palaiko įtemptus santykius. Brolių ryšys ypač pašlijo 2020 metais, kai Harry ir Meghan atsisakė aktyvių karališkosios šeimos narių pareigų ir išvyko gyventi į JAV. Galimi pokyčiai galėtų dar labiau pagilinti jų nesutarimus.
Pagal knygoje aprašomą viziją, titulai būtų skirti tiems karališkosios šeimos atstovams, kurie aktyviai vykdo oficialias pareigas: dalyvauja viešuose renginiuose, atstovauja valstybei užsienyje, vykdo diplomatines užduotis ir prisideda prie monarchijos veiklos.
Vienas su princu Williamu siejamas šaltinis autoriui teigė, kad aktyviai dirbantys karališkosios šeimos nariai turėtų ne tik HRH statusą bei princo ar princesės titulą, bet ir atlyginimą, išmokas bei gyvenamąją vietą.
Tuo metu tie, kurie nebevykdytų oficialių pareigų, netektų šių privilegijų, tačiau galėtų gyventi kaip privatūs asmenys ir savarankiškai užsidirbti.
„Jeigu neatliekate šių pareigų ir nesate dirbantis karališkosios šeimos narys, neturėsite HRH titulo, nemokamo ar subsidijuojamo būsto ir jokių ypatingų privilegijų. Tačiau būsite privatus asmuo, galintis gyventi savo gyvenimą ir užsidirbti pinigų taip, kaip norite“, – cituojamas šaltinis.
Vis dėlto kol kas kalbama tik apie knygoje išdėstytus teiginius ir galimus ateities planus. Oficialaus princo Williamo patvirtinimo apie tokią monarchijos reformą nėra.