Kaip rašo „Express“, princas Williamas ir princesė Kate kartu dalyvavo Mumbajuje vykusioje „Earthshot Prize“ apdovanojimų ceremonijoje. Tai buvo pirmas kartas nuo 2022 metų, kai pora kartu pasirodė šiame renginyje.
Paskutinį kartą princesė Kate ceremonijoje dalyvavo 2022 metais Bostone.
Vizitas Indijoje
Iškilmingam vakarui sutuoktiniai pasirinko Indijos kultūros įkvėptus drabužius, taip išreikšdami pagarbą renginio šeimininkams.
Princesė Kate vilkėjo dizainerės Mahimos Mahajan kurtą tradicinio indiško stiliaus „Anarkali“ suknelę. Ji buvo pasiūta iš rankomis austo šilkinio audinio, dekoruota tradicinėmis auksinėmis detalėmis, o sodri raudonai oranžinė spalva išgauta naudojant augalinius dažus.
Tuo metu princas Williamas pasirinko specialiai jam pasiūtą „Bandhgala“ – klasikinį indišką oficialų švarką. Indijoje pagamintą drabužį su rankomis siuvinėtomis sagomis sukūrė dizaineris Manishas Malhotra.
Paviešinta nuotrauka sužavėjo gerbėjus
Po apdovanojimų ceremonijos Kensingtono rūmai pasidalijo nauju princo Williamo ir princesės Kate portretu, kuriame sutuoktiniai įsiamžino renginio užkulisiuose.
Nuotrauka akimirksniu sulaukė karališkosios šeimos gerbėjų dėmesio. Socialiniuose tinkluose žmonės negailėjo komplimentų porai.
- „Kokia graži nuotrauka“, – rašė vienas internautas.
- „Nepaprastai graži pora“, – žavėjosi kitas.
- „Koks nuostabus vakaras!“ – džiaugėsi trečias.
- „Pati geriausia pora“, – pridūrė dar vienas komentatorius.
Princesė Kate prabilo apie pasauliui kylančius iššūkius
Apdovanojimų ceremonijoje princesė Kate taip pat pasakė retą viešą kalbą, kurioje atkreipė dėmesį į aplinkosaugos problemas ir pasauliui kylančius iššūkius.
„Nyksta ištisos gyvūnų ir augalų rūšys, nes buveinės, kuriose gyvybė klestėjo milijonus metų, dingsta tiesiog mūsų akyse. O mūsų kraštovaizdis keičiasi greičiau nei bet kada anksčiau.
Laimei, turime pagrindo neprarasti vilties. Visame pasaulyje žmonės atranda naujų būdų, kaip apsaugoti, atkurti ir puoselėti mus supančią gamtą. Jie primena, kad šviesesnę ateitį galime sukurti visi kartu“, – kalbėjo princesė.
Teigiama, kad Kate didžiuojasi savo vyro princo Williamo inicijuotu dešimties metų trukmės projektu „Earthshot Prize“, kuris jau pasiekė pusiaukelę.
Šios iniciatyvos tikslas – atrasti, apdovanoti ir padėti plačiau pritaikyti novatoriškus sprendimus, galinčius prisidėti prie planetos išsaugojimo ir aplinkos atkūrimo.
Princesė Kate ceremonijoje įteikė apdovanojimą kategorijoje „Apsaugoti ir atkurti gamtą“, kuris atiteko Butanui.
„Kaip gamta atranda būdų prisitaikyti ir klestėti, taip ir mes galime tai padaryti, jei puoselėsime naujas idėjas ir suteiksime joms galimybę augti.
Žmonės, kuriuos šiandien pagerbiame, yra nepaprastai svarbi šios istorijos dalis. Jų darbai įkvėps ir paskatins didžiulius pokyčius, kurie pagerins ateities kartų gyvenimą“, – sakė princesė Kate.
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