Princas Williamas ir jo žmona šiuo metu lankosi Mumbajuje, kur dalyvauja „Earthshot Prize“ renginiuose. Vizito metu pora važiavo naująja miesto metro linija, žaidė gatvės kriketą ir bendravo su susirinkusiais gyventojais.
Negalėjo išpildyti gerbėjo prašymo
Viename iš susitikimų prie jų prisijungė buvęs Indijos kriketo žaidėjas Sachinas Tendulkaras. Po žaidimo jis pasirašinėjo autografus jauniesiems gerbėjams, tačiau Kate tokio prašymo patenkinti negalėjo.
Žurnalo „Hello!“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip princesė mandagiai atsisako pasirašyti ir atsiprašo: „Atsiprašau, negaliu pasirašyti.“
Kaip rašo leidinys „People“, karališkosios šeimos nariai paprastai nedalija savo autografų viešai. Taip siekiama apsisaugoti nuo galimo jų parašų panaudojimo netinkamais tikslais.
Vis dėlto tai nereiškia, kad karališkosios šeimos atstovai negali užrašyti savo vardo ar trumpos žinutės per oficialius susitikimus. Tiesiog įprastų autografų dalijimas gerbėjams yra ribojamas.
Kate apie šią taisyklę buvo užsiminusi ir anksčiau. 2022 metais, lankydamasi Čelsio gėlių parodoje, ji aiškino, kodėl negali pasirašyti vaikų piešinių.
„Mano vardas Catherine. Man neleidžiama pasirašyti savo parašo – tokia jau viena iš taisyklių“, – tuomet sakė princesė.
Nors autografų gerbėjams dalyti negali, Kate dažnai su jais bendrauja, spaudžia rankas, fotografuojasi ir skiria laiko trumpiems pokalbiams.
Jos mandagus atsisakymas Indijoje taip pat sulaukė palankių reakcijų. Socialiniuose tinkluose gerbėjai gyrė princesės elgesį.
„Ji tokia maloni“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė, kad Kate yra „graži princesė, turinti didelę širdį ir daug atjautos“.