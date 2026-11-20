„Rusija, Kinija, Iranas ir Šiaurės Korėja kelia grėsmę mūsų gyvenimo būdui ir vykdo operacijas kibernetinėje erdvėje“, – sakė R. Magowanas. Pasak jo, šios šalys turi suprasti, kad už tokius veiksmus joms teks mokėti kainą. Generolas patvirtino, kad britų kibernetinės pajėgos jau vykdo puolamąsias operacijas. Jo teigimu, konfrontacija vyksta „pilkojoje zonoje“, žemiau atviro ginkluoto konflikto slenksčio.
Kaip veikia britų kibernetinės pajėgos
Generolas papasakojo, kad britų specialistai gali įsiskverbti į priešininko kompiuterinius tinklus, išnagrinėti jų sandarą ir veikti juos iš vidaus. Jis tvirtina, kad tokios operacijos jau duoda rezultatų, tačiau atskleisti detalių atsisakė. „Daugelio mūsų veiksmų rezultatai ne visada akivaizdūs priešininkui“, – paaiškino R. Magowanas.
Puolamąsias operacijas vykdo 2020 metais įkurtos Didžiosios Britanijos nacionalinės kibernetinės pajėgos. Jų veikloje dalyvauja Vyriausybės ryšių centras (GCHQ), Gynybos ministerija, užsienio žvalgyba MI6 ir Gynybos mokslo bei technologijų laboratorija. Didelė dalis darbo vyksta iš bazių Didžiosios Britanijos teritorijoje. Lapkričio 16 dieną karalius Karolis III atidarė naują padalinio būstinę Salsberyje.
Europos Komisija tapo kibernetinės atakos taikiniu
Europos Komisija, anot žiniasklaidos, tapo kibernetinės atakos taikiniu – per ją galėjo būti nutekintas didelis kiekis asmens duomenų. Briuselio institucija mano, kad didžiąją dalį atakos pavyko suvaldyti, tačiau visas padarytos žalos mastas kol kas neaiškus, pranešė naujienų portalas „Politico“, remdamasis ES pareigūnu.
„Reaguodama į atskleistą kibernetinę kampaniją, Europos Komisija ėmėsi būtinų veiksmų, – sakė Europos Komisijos atstovas Thomas Regnier, kurį cituoja „Politico“. – Buvo atakuotos atskiros sistemos. Pagal įprastą mūsų tvarką informavome nukentėjusius asmenis.“
Maždaug dešimt dienų trukusio incidento metu, portalo duomenimis, buvo išjungtos kelios sistemos. Tarp jų buvo žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, naudojamos atlyginimams apskaičiuoti ir darbo laikui apskaityti, taip pat medicininių išlaidų kompensavimo sistema.
Komisija taip pat į skubų posėdį sušaukė aukščiausią savo vidaus krizių valdymo organą. Už technologijų sritį atsakinga Europos Komisijos narė Henna Virkkunen trečiadienį apie incidentą informavo kitus Komisijos narius.
Europos Komisija kol kas oficialaus komentaro nepateikė, informuoja agentūra „Reuters“.
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