Prieš lemtingą Eugenijaus sprendimą – šiurpą kelianti pramoga: „Pradedam nuo čia kraują šildyti“

Eugenijaus išrinktosios apsilankė „Baltijos kinologijos centre“ Kaune.

Ekstremalus sulaikymas su šunimi – tai tarnybinio šuns puolimas ir kandimas dalyvaujančiajam dėvint specialų kostiumą. Išgirdusios ir pamačiusios jų laukiančią užduotį abi moterys ne juokais išsigando, o Eugenijus išgirdo griežtą Gretos – „ne“.

„Ne man čia tokie bėgiojimai ir kad šunys pultų... Aš labiau už kates, myliu gyvūnus, pati katę auginu, be ne. Nelabai čia reikia verstis per galvą, nes ir taip aišku, kad mane išsirinks. Gali Aurėja būti su kokiu tik nori kombinezonu ar be jo, mane išsirinks“, – kategoriškai atsisakė Greta, kuri teigė nejaučianti didelės konkurencijos.

Tuo tarpu Eugenijus švelniai padrąsino Aurėją, o jo meilus balsas suteikė pasitikėjimo.

„Viskas bus gerai, čia juk protingas ciucis“, – Aurėją ramino Eugenijus.

Puolė du tarnybiniai šunys

Sulaikymą pirmas išbandė pats Eugenijus, kurį puolė du šunys, kurį šuo pargriovė ant žemės, tačiau jis sugebėjo greitai atsistoti. Sunkiau sekėsi Aurėjai, kurią keturkojis parvertė ant žolės ir ji iš arti matė net dviejų šunų nasrus.

„Ar aš gyva? Uodegyte, rankyte ar tu gyva? Nu lygtais yra galūnės... O Jėzau...“, – po išbandymo su šunimis ant žemės gulėdama dejavo Aurėja.

Viską iš šono filmavo Greta, kuri sulaukė Eugenijaus malonės ir jis neliepė jai perlipti per save. Jis taip pat pripažino, kad liko sužavėtas Aurėjos drąsa, kuri atlaikė išbandymą.

„Pradedam nuo čia kraują šildyti. Tame ir fainumas gyvenime, kad gali pažvengti iš kažkokių gyvenimiškų šunų, kurie gali pulti“, – net ir po treniruotės matydamas Aurėjos išgąstį kvatojo jis.

Vyko į Aleksoto šaudyklą

Tačiau Joninės dresavimo centre nesibaigė ir Eugenijus su savo favoritėmis dar vyko į šaudyklą, kur Gretai buvo suteiktas antras šansas žengti žingsnį arčiau Eugenijaus.

„Labai patiks, turiu į ką pašaudyti“, – nužvelgdama Aurėją šypsojosi Greta.

Išklausiusios instruktažą abi projekto dalyvės pačios paėmė ginklus į rankas, o netrukus Greta vėl ėmė spyriotis ir atsisakė šaudyti su didžiuoju šautuvu, bijodama, kad šis liesis prie jo veido.

„Pabandyk, nieko neatsitiks“, – ramino Eugenijus.

„Žinok didesni ginklai visada fainiau“, – drąsino Aurėja.

Tuo įtempta diena nesibaigė ir pačioje jos pabaigoje Eugenijus susitiko akis į akį su abejomis konkurentėmis vaizdingoje Kauno vietoje. Po pasimatymų jis tars lemiamą žodį, su kuria iš dalyvių žengs į projekto finalą.

Tad, koks gi jis bus, sužinokite naujausioje „Ūkininkai ieško meilės“ serijoje.

Laidą „Ūkininkai ieško meilės“ žiūrėkite pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: