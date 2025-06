Žymus politikas niekaip nepamiršta nakties su Adele Karaliūnaite: „Minkšta moteris nėra blogai“

Adelė iškart po pusryčių 3 kandidatams į savo širdį toliau rodė savo ūkį, mat jis neapsiriboja vien gyvenamuoju namu, žolelių cechu bei dideliu žemės plotu. Šeimininkė aprodė muziejų, kuriame anksčiau priimdavo gyventi piligrimus. Tiesa, vėliau ji papasakojo apie slaptus savo kėslus.

„Nu tai paklaidinsiu kurį vieną muziejuj. Tarp kitko, turiu tokį įdomų eksponatą, kurį japonų imperatorius įteikdavo tam žmogui, kuris turėtų pasidaryti harakiri (aut. past. pilvo perskrodimą), ta vat kažkuriam, tikriausiai, ir įteiksiu. Kažkuriam bus harakiri vis tik, bet tai nereiškia, kad baigsis draugystė“, – rėžė Adelė.

Naktis su Adele – nepamirštama

Spaudimą Gediminas, Jonas ir Tadas jaučia net nežinodami apie tokius drąsius Adelės pareiškimus. Ši moteris paslaptinga, tad sunku iš anksto nuspėti, kam ji jaučia didesnį palankumą. Štai Gediminas buvo įsitikinęs, kad jis mažiausiai pritampa Adelės ūkyje.

„Atėjo balsas iš viršaus, pasakė: tu šiandien krisi“, – kalbėjo jis.

Tačiau per judviejų su Adele lemtingą pasimatymą paaiškėjo, kad žolininkė net planuoja dėl Gedimino pakeisti gyvenimo būdą, be to, būtent šį vyrą ji ankstesnėje laidoje nakčiai nusivedė į savo kambarį.

„Tu turėtum man būti stimulas, kad pasiekčiau tą gražią, dailią figūrą. Tu dabar per daug nežiūrėk, kad aš tokia pilno kūno, bet žinai, minkšta moteris nėra blogai, mes ten vakar biškį kažką pasitarėm, ane? Neblogai aš tau tą nugarytę pakasiau?“ – teiravosi Adelė.

„Labai“, – sutiko Gediminas.

„Aš labai pagalvosiu, ar paleisiu tave iš čia, ar ne, nes ateitį labai gražią matau“, – intrigavo žolininkė.

Priėmė lemtingą sprendimą

Adelė akis į akį susitiko ir su Jonu bei Tadu, pastarasis neslėpė jaučiantis nemenką konkurenciją ir tvirtino atkakliai kovojantis dėl Adelės dėmesio.

„Mes vyniojomės apie jus, kariavom su vyrais oho, kaip reikalas“, – kalbėjo Tadas.

Po pasimatymų atėjo laikas Adelei paskelbti galutinį verdiktą, ji per daug neaiškindama savo sprendimo priežasčių atsisveikino su Jonu.

„O tave tai labiausiai mylėjau, bet turiu atstumti skaudančia širdim“, – bučiuodama Joną kalbėjo Adelė.

Vyras iš pirmo žvilgsnio tokią žinią priėmė ramiai, pažadėjo Adelės kieme pastatyti medinę pavėsinę, tačiau vėliau neslėpė liūdesio.

„Labai liūdžiu, bet ką padarysi, toks gyvenimas“, – dūsavo Jonas.

O kokios intrigos virė Živilės ūkyje, išvyskite naujausioje „Ūkininkai ieško meilės“ serijoje.

