Nors skrydžių valdymo įrašai rodo, kad pilotas neatsiuntė jokio pavojaus signalo, lėktuvas staiga smigo žemyn iš 3 kilometrų aukščio.
Kvalifikuoto piloto, žuvusio lėktuvo avarijoje, žmona ir dukra nusprendė iš šeimos kelionės namo grįžti komerciniu skrydžiu, todėl katastrofos išvengė.
Patvirtinta, kad po „Cessna 210“ – sraigtinio lėktuvo, galinčio skraidinti pilotą ir iki penkių keleivių – sudužimo žuvo šeši žmonės. Orlaivis nukrito skrisdamas iš Naujojo Orleano (Luizianos valstija) į Fort Majersą (Floridos valstija).
Lėktuvą pilotavo 50 metų Brentas Stokesas, jūrų rangos įmonės prezidentas.
Kartu skrido B. Stokeso 16-metis sūnus Hunteris Stokesas, B. Stokeso 43 metų sesuo Arlyn Knox, jos 43 metų vyras Michaelas Knoxas bei jų sūnūs: 12 metų Charlesas Holdenas Knoxas ir 10 metų Truettas Knoxas.
Visi lėktuvu skridę asmenys žuvo. Šiuo metu atliekamas tyrimas avarijos priežasčiai nustatyti. Tyrimui vadovauja Nacionalinė transporto saugos taryba (NTSB), jai padeda Federalinė aviacijos administracija (FAA).
Šeimos pareiškimas
Po tragedijos Knoxų ir Stokesų šeimų išplatintame pareiškime teigiama:
„Jie žuvo darydami tai, ką mėgo: kartu žvejybos kelionėje švęsdami nuostabaus švenčių sezono pradžią prieš grįždami namo pas likusią šeimos dalį. Sielvarto viduryje laikomės šios minties, taip pat to, kiek daug meilės jie mums davė ir kiek meilės mus supa dabar. Mes visada nešiosimės juos savo širdyse.“
Atskiras žmonos ir dukros sprendimas
Po avarijos paaiškėjo, kad B. Stokeso žmona Dominique Stokes ir jų dukra Addison taip pat buvo žvejybos išvykoje Luizianoje ir planavo grįžti atgal.
Tačiau moteris su dukra pasirinko kitus kelionės planus – užuot skridusios atgal į Floridą su kitais šeimos nariais, jos nusprendė grįžti komerciniu skrydžiu. Tai reiškia, kad tragiško skrydžio metu jų lėktuve nebuvo.
Priežastys, kodėl Dominique ir Addison nusprendė keliauti atskirai, viešai neatskleidžiamos.
Skrydžio detalės ir tyrimas
Remiantis ankstesniais pranešimais, praėjus maždaug pusvalandžiui po pakilimo iš Naujojo Orleano, lėktuvas smigo žemyn 10 000 pėdų (apie 3 000 metrų) per minutę greičiu ir nukrito į Meksikos įlanką tarp Paskagulos (Misisipės valstija) ir Horno salos lapkričio 24 d.
Po tragedijos Federalinė aviacijos administracija pranešė, kad oro eismo kontrolė prarado ryšį su orlaiviu apie 15.45 val.
Prieš prarandant ryšį, Golfporto–Biloksio tarptautinio oro uosto skrydžių vadovai įspėjo pilotą apie kritulius ir nepalankias oro sąlygas zonoje, kuria turėjo skristi lėktuvas. Tačiau oficiali avarijos priežastis dar nenustatyta.
Svetainėje LiveATC.net prieinami skrydžių valdymo garso įrašai rodo, kad B. Stokesas skrydžio metu neperdavė nelaimės signalo ir nepranešė apie jokias problemas.
Iš pradžių per paieškos operaciją orlaivis nebuvo surastas – vandenyje pastebėti tik gelbėjimosi plaustas ir trys gelbėjimosi liemenės.
Vėliau Misisipės jūrų išteklių departamento narai specialistai atliko paiešką ir surado visų skridusių žmonių kūnus, kurie buvo nukritusio lėktuvo fiuzeliaže.
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