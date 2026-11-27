„Į šį butą, kuris man ir mano šeimai priklauso nuosavybės teise, iš tiesų nuo 23-iųjų įsikėlė gerbiami Ukrainos atstovai, kurie ten iki šiol gyvena. Ir štai jau praėjo treji metai, o Ispanijos valdžia apsimeta, kad niekaip negali jų iškeldinti“, – pareiškė K. Zatulinas.
Pasak jo, jį ypač piktina tai, kad jis vis dar priverstas mokėti už elektrą, kurią naudoja ukrainiečiai, o atjungti šviesą ir vandenį neleidžiama iš humaniškų sumetimų. K. Zatulinas pasinaudojo televizijos eteriu, kad viešai kreiptųsi į Ispanijos ambasadorių Rusijoje ir paprašytų paaiškinimų.
Kreipimasis į ambasadorių dėl buto Alikantėje
Šaltiniuose nurodomi skirtingi duomenys apie būstą: vienur minimas 90 kvadratinių metrų butas Viduržemio jūros pakrantėje, o kitur – apie 94 kv. m butas gyvenamajame komplekse „Aldea del Mar“, esančiame Alikantės provincijoje Viduržemio jūros pakrantėje. Šį būstą K. Zatulino šeima įsigijo 1997 metais paėmusi hipoteką, kurią, anot jo paties, mokėjo dešimt metų.
Rusų parlamentaro teigimu, butas pirktas dėl šeimos aplinkybių: po Černobylio atominės elektrinės avarijos jis tikėjosi, kad „Viduržemio jūros klimatas teigiamai paveiks žmonos ir dukters sveikatą“. Vėliau butas tapo šeimos poilsio vieta, kur vasaros atostogas leisdavo ir deputato vaikaičiai.
Kaip rašoma kreipimesi, 2023 metų Kalėdų laikotarpiu į butą įsibrovė nežinomi Ukrainos piliečiai, išlaužę durų spyną, ir nuo to laiko, K. Zatulino teigimu, būstas lieka užimtas, o daugybė bandymų pasiekti pašalinių asmenų iškeldinimą buvo nesėkmingi.
Deputatas tvirtina, kad Ispanijos policijos pareigūnai atsisakė atlaisvinti butą, motyvuodami tuo, kad patalpoje nėra paties savininko, o šiuos teisėsaugos veiksmus jis įvertino kaip faktišką neteisėto apsigyvenimo toleravimą.
Sankcijos ir skolos už būsto išlaikymą
Naują kreipimąsi paskatino lapkričio pradžioje gautas gyvenamojo komplekso savininkų susirinkimo protokolas. Jame nurodyta, kad už butą susidarė kelių tūkstančių eurų privalomų mokėjimų įsiskolinimas, kurį šeimai pasiūlyta padengti. K. Zatulinas neginčijo valdymo organizacijos skaičiavimų, tačiau atkreipė dėmesį į situacijos prieštaringumą: savininkai negali naudotis nekilnojamuoju turtu, bet toliau patiria jo išlaikymo išlaidas.
Papildomų sunkumų, pasak deputato, sukėlė Europos Sąjungos sankcijos: nuo 2022 metų jam taikomi apribojimai trukdo atvykti į Ispaniją, o bankiniai suvaržymai apsunkino pinigų pervedimus iš Rusijos. Parlamentaras pažymėjo, kad negali pats atvykti į Alikantę išspręsti iškeldinimo ar nekilnojamojo turto pardavimo klausimo, tačiau atsisakyti buto jį be leidimo užėmusių žmonių naudai neketina.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.