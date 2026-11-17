Išvados buvo paskelbtos antradienį projekte „Inside Deutsche Bank“, kuris paremtas daugiau nei 15 milijonų nutekintų failų, kuriuos išanalizavo daugiau nei 200 žurnalistų.
Perspėjimai nusileido pajamoms
Po to, kai Rusija 2014 metais neteisėtai aneksavo Krymą, „Deutsche Bank“ sumažino savo buvimą Rusijoje, tačiau nepasitraukė iš rinkos, nepaisant išorės stebėtojų ir savo paties darbuotojų perspėjimų.
2020 metų lapkričio mėnesio Rusijos strategijos apžvalgoje teigta, kad 17 iš maždaug 160 tarptautinių privačios bankininkystės klientų Rusijoje buvo JAV Iždo departamento oligarchų arba Kremliaus sąraše ir generavo 47 procentus šio portfelio pajamų. Apžvalgoje pilnas sankcijas šiam sąrašui vadino „ypatingai mažai tikėtinomis“.
Pranešimuose minėti klientai: Romanas Abramovičius, Alisheras Usmanovas, Andrejus Melničenka, Aleksejus Mordašovas, Olegas Deripaska ir Genadijus Timčenka.
Klientai perkelti į mokesčių rojus
Vidiniai įrašai rodo, kad nuo 2015 metų bankas „perpozicionavo“ turtingus Rusijos klientus, sutelkdamas juos Šveicarijoje ir Liuksemburge.
2015 metų spalio mėnesį Šveicarijoje buvo sutelkta 60 procentų banko 6,8 mlrd. dolerių (apie 6,3 mlrd. eurų) rusiškų klientų verslo apimties. Vėlesniuose el. laiškuose buvo pažymėta, kad Šveicarijos ir Liuksemburgo paslapčių saugojimo taisyklės ribojo informacijos atskleidimą užsienio institucijoms.
Iki 2021 metų mažiausiai 46 „jautriausi klientai“, įskaitant kai kuriuos asmenis, jau patyrusius JAV sankcijas, buvo beveik visuotinai registruoti šiose jurisdikcijose.
Įsiveržimas privertė pavėluotai trauktis
2021 metų pabaigoje bankas karo tikimybę įvertino kaip „gana žemą“ ir atidarė naują Maskvos būstinę. Jo vadovas Rusijai nurodė „įsipareigojimą Rusijos rinkai“.
Rusijai 2022 metų vasario 24 dieną įsiveržus į Ukrainą, generalinis direktorius Christianas Sewingas iš pradžių tvirtino, kad skubus pasitraukimas prieštarautų banko vertybėms. Kitą dieną bankas pasmerkė invaziją ir pranešė nutraukiantis savo verslą Rusijoje.
Kovo 16 dieną vienas specialistas rašė: „Aš visiškai dugne, dabar lieju ašaras.“
Kai JAV Teisingumo departamentas paprašė duomenų apie Rusijos klientus, bankas pateikė ribotus sąrašus ir rėmėsi Šveicarijos bei Liuksemburgo taisyklėmis, neleidžiančiomis atskleisti duomenų. „Klientų duomenų iš Šveicarijos ir Liuksemburgo atskleisti Teisingumo departamentui neleidžiama (bankinė paslaptis)“, – rašė vyriausiasis duomenų apsaugos pareigūnas.
Šis tyrimas pasirodė tuo metu, kai Rusijos magnatai perkelia milijardus į užsienį, o Vokietija diskutuoja dėl įšaldytų Rusijos lėšų naudojimo Ukrainai remti.
Bankas atmeta sankcijų vengimo kaltinimus
„Deutsche Bank“ nurodė, kad su Rusija susiję klientai „buvo tikrinami pagal taikomus įtraukimo, deramo patikrinimo, sankcijų, naudos gavėjų ir reputacinės rizikos kontrolės mechanizmus“, ir kad nuo 2014 metų jie atsisakė 900 klientų bei „esmingai sumažino“ savo riziką Rusijoje.
Bankas teigė 2019–2025 metais į kontrolę investavęs 7 mlrd. eurų ir griežtai atmetė „bet kokius spėliojimus, kad „Deutsche Bank“ siekė padėti klientams išvengti sankcijų“.
Anot jo, kreditavimo ekspozicija Rusijai iki 2025 metų sumažėjo iki 13 mln. eurų, palyginti su 960 mln. eurų 2022 metais. 2026 metų kovą jis pranešė Vokietijos Bundesbankui apie galimus ES sankcijų pažeidimus, o Didžioji Britanija jam skyrė maždaug 190 000 eurų baudą už 2022 metų mokėjimus Rusijos transliavimo paslaugų įmonei.
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