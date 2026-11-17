Orlaiviai į Japonijos oro erdvę netoli Okinosšimos salos, pietvakarinėje Fukuokos prefektūroje, įskrido antradienį, netrukus po 4 val. vietos (pirmadienį 21 val. Lietuvos) laiku.
Japonijos savigynos pajėgos pakėlė naikintuvus, kad įspėtų „įtariamus Rusijos“ lėktuvus, pranešė vyriausiasis vyriausybės atstovas Minoru Kihara.
„Mūsų nacionalinės oro erdvės pažeidimas Rusijos orlaiviais yra ne tik rimtas šalies suvereniteto pažeidimas, bet ir grėsmė mūsų saugumui, ir tai yra visiškai nepriimtina“, – sakė M. Kihara.
„Diplomatiniais kanalais pareiškėme Rusijai itin griežtą protestą ir primygtinai pareikalavome imtis priemonių, kad tokie incidentai nebepasikartotų“, – teigė jis.
Pastarosiomis savaitėmis santykiai su Maskva pašlijo, Rusijoje dėl įtarimų šnipinėjimu sulaikius japonų žurnalistą ir areštavus bendrovės „Japan Tobacco“ turtą šalyje.
M. Kihara teigė, kad orlaiviai praskrido pro Cušimos sąsiaurį, pralėkė tarp Jonagunio salos bei Taivano ir pasuko Ramiojo vandenyno link.
Rusų orlaiviams įskridus į jos oro gynybos identifikavimo zoną, Pietų Korėja pakėlė naikintuvus
Tokijo pranešimas paskelbtas po to, kai Pietų Korėja nurodė pakėlusi naikintuvus ir atlikusi taktinius manevrus keliems Rusijos kariniams orlaiviams įskridus į jos oro gynybos atpažinimo zoną.
Seulo jungtinis štabų vadų komitetas pranešė, kad antradienį anksti ryte nenurodytas skaičius Rusijos lėktuvų įskrido į Korėjos oro gynybos atpažinimo zoną (KADIZ) virš Rytų jūros, dar vadinamos Japonijos jūra, ir vėliau iš jos pasitraukė.
Oro gynybos atpažinimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys saugumo sumetimais nustato artėjančių orlaivių tapatybę.
Iš karinių orlaivių paprastai tikimasi, kad jie praneš atitinkamai valstybei prieš įskrisdami į jos oro gynybos zoną, nors teisiškai toks pranešimas nėra privalomas.
Seulas nurodė, kad Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė.
Taivanas taip pat antradienį anksti antradienio rytą užfiksavo du Rusijos karinius orlaivius. Taivano kariuomenė „stebėjo situaciją ir atitinkamai reagavo“, sakoma Gynybos ministerijos pareiškime.
Japonija Maskvai „labai rimtą protestą“ pareiškė 2024 metais, Rusijos patruliavimo lėktuvui tris kartus įskridus į jos oro erdvę. Tai buvo pirmasis patvirtintas toks pažeidimas nuo 2019-ųjų.
Rusija ir Japonija jau kelis dešimtmečius ginčijasi dėl salų grandinės Ramiajame vandenyne statuso, tačiau jų santykiai dar labiau pablogėjo po to, kai Tokijas prisijungė prie pasaulinių sankcijų Maskvai dėl karo Ukrainoje.
Rugpjūtį Japonija protestavo prieš Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą Tolimųjų Rytų Kurilų salose – ginčijamoje teritorijoje, Japonijoje vadinamoje Šiaurinėmis teritorijomis, kurią 1945 metais užgrobė Sovietų Sąjunga.
Tai buvo pirmasis Rusijos prezidento vizitas į šias salas nuo 2010 metų, kai jose lankėsi Dmitrijus Medvedevas.
Rugpjūtį Tokijas taip pat protestavo prieš Rusijos pranešimą, kad Maskva surengs raketų bandymus netoli vienos iš ginčijamų salų, kurioje lankėsi V. Putinas.
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