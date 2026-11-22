Apie dalyvavimą nuverčiant S. Kurzą J. Marsalekas pareiškė 2021 m. spalio 22 d. susirašinėdamas su Orlinu Rusevu, kuris vadovavo Jungtinėje Karalystėje veikusiam Rusijos šnipų tinklui. Susirašinėjime J. Marsalekas naudojo pseudonimą Rupertas Ticzas.
Bendraudamas su O. Rusevu, J. Marsalekas papasakojo apie vieną asmenį, kuris „kažkurį laiką tikrai dirbo mums“, tačiau dabar „tapo buvusio kanclerio komandos vykdomos raganų medžioklės auka“. Iš susirašinėjimo nėra aišku, ką konkrečiai jis turėjo omenyje.
Vėliau J. Marsalekas parašė, kad „mums pavyko sėkmingai nuversti“ kanclerį, „paėmus mobilųjį telefoną“ žmogaus, kuris „tvarkė jų slaptą rinkimų kampanijos finansavimą“. Vėliau tame pačiame susirašinėjime jis pridūrė: „O likę susirašinėjimai „pabaigė“ kanclerį.“
J. Marsalekas taip pat nusiuntė O. Rusevui nuorodą į straipsnį apie korupcijos kaltinimus S. Kurzui. Jame buvo kalbama apie Thomaso Schmido – artimo kanclerio sąjungininko ir buvusio aukšto rango Austrijos finansų ministerijos valstybės tarnautojo – telefoną.
Austrijos tyrėjai Th. Schmido telefoną paėmė dar 2019 m. lapkričio 12 d. Iš jo pavyko atkurti didelės apimties susirašinėjimą, įskaitant ištrintas žinutes. Ši medžiaga tapo svarbiais įrodymais keliuose korupcijos tyrimuose, susijusiuose su politiniais paskyrimais, valstybine reklama ir biudžeto lėšų naudojimu valdančiosios partijos interesams.
2021 m. spalio 6 d. prokuratūra atliko kratas kanclerio tarnyboje, Finansų ministerijoje ir Austrijos liaudies partijos (ÖVP) būstinėje. Tyrimas įtarė, kad valstybės lėšos buvo naudojamos mokėti už S. Kurzui naudingas visuomenės nuomonės apklausas ir publikacijas žiniasklaidoje. Spalio 9 d. S. Kurzas paskelbė apie pasitraukimą iš pareigų. Kaltinimus korupcija jis neigė.
Austrijos policijos tyrimas ir galimas Rusijos kišimasis
Austrijos policijos medžiagoje teigiama, kad J. Marsalekas „vienareikšmiškai pareiškė“, jog „jie“ sėkmingos operacijos metu „nuvertė“ kanclerį. Tyrėjai padarė išvadą, kad J. Marsalekas faktiškai prisipažino O. Rusevui dėl prisidėjimo prie telefono paėmimo, kuris vėliau suvaidino vaidmenį S. Kurzo atstatydinime.
Susirašinėjimas yra įtrauktas į Austrijos tyrimo medžiagą dėl „pagalbos užsienio žvalgybos tarnybai – kišimosi į Austrijos politiką“. Austrijos valdžios institucijos taip pat tikrina galimą įslaptintos informacijos perdavimą J. Marsalekui iš savo pačių specialiųjų tarnybų darbuotojų.
Jei J. Marsaleko pareiškimai pasitvirtintų, tai taptų įtikinamu tiesioginio Rusijos valstybės kišimosi į Europos Sąjungos šalies politinį gyvenimą aukščiausiu vadovybės lygiu įrodymu.
S. Kurzas atsisakė komentuoti susirašinėjimą. Jam artimų šaltinių teigimu, jis visada laikė kaltinimus sau politiškai motyvuotais ir buvo sukrėstas žinios apie galimą jų ryšį su Rusija.
Austrijos laikraštis „Der Standard“, komentuodamas „The Telegraph“ publikaciją, primena apie J. Marsaleko polinkį į viešuosius ryšius.
J. Marsalekas yra buvęs „Wirecard“ aukšto lygio vadovas, pasislėpęs 2020 m. po bendrovės žlugimo, kai dingo kelių milijardų eurų vertės turtas. Jis gyvena Rusijoje.
2025 m. Londone buvo nuteistas Bulgarijos šnipų tinklas, veikęs pagal J. Marsaleko nurodymus. Jo vadovas Orlinas Rusevas gavo 10 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; grupė sekė Kremliaus priešininkus ir tyrėjus Christo Grozevą bei Romaną Dobrochotovą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.