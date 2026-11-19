Kaip praneša „E! News“, keli užsienio žiniasklaidos šaltiniai patvirtino, kad atlikėjas ir jo žmona atnaujino romantiškus santykius.
Suteikė meilei antrą šansą
Pats AJ McLeanas taip pat leido suprasti, kad jiedu vėl kartu. Lapkričio 18 dieną socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame interviu leidiniui „Fatherly“ muzikantas atvirai prabilo apie santykius su žmona, kurią vedė 2011 metais.
„Manau, kad ji myli mano širdį, dosnumą, gerumą, gebėjimą paguosti ir parodyti meilę. Mes išgyvenome sunkių laikų. Buvome išsiskyrę, gyvenome atskirai, o dabar abu galime atsigręžti į praeitį ir suprasti, kodėl visa tai turėjo nutikti“, – kalbėjo atlikėjas.
„Klaidų nebūna. Tikiu, kad viskas nutinka būtent taip, kaip ir turi nutikti“, – pridūrė jis.
Po ilgos santuokos nusprendė pasukti skirtingais keliais
AJ McLeanas ir Rochelle Karidis augina dvi dukras – 13-metę Elliott ir 9-metę Lyric.
Apie sprendimą gyventi atskirai pora pirmą kartą pranešė 2023 metų kovą. Tuomet sutuoktiniai neslėpė, kad jų santykiai išgyvena sunkų laikotarpį, tačiau vylėsi santuoką išsaugoti.
„Santuoka yra sunkus darbas, tačiau dėl jos verta stengtis. Abipusiu sutarimu nusprendėme laikinai pagyventi atskirai, kad galėtume padirbėti su savimi ir savo santuoka, tikėdamiesi sukurti tvirtesnę bendrą ateitį“, – tuomet bendrame pareiškime teigė pora.
Sutuoktiniai tikėjosi, kad laikinas išsiskyrimas padės jiems išspręsti problemas ir ilgainiui vėl suartėti.
Tų pačių metų pabaigoje AJ McLeanas pasakojo, kad jiedu su Rochelle kasdien bendrauja ir vis daugiau laiko leidžia kartu.
„Mes kalbamės kiekvieną dieną, vis daugiau laiko praleidžiame kartu. Tiesiog turime iš naujo sukurti tai, ko tarp mūsų niekada nebuvo nuo pat pradžių“, – tinklalaidėje „Sex, Lies, and Spray Tans“ atviravo muzikantas.
Vis dėlto santykių išsaugoti tuo metu nepavyko. 2024 metų pradžioje pora paskelbė nusprendusi galutinai nutraukti santuoką.
„Šį sprendimą priėmėme jausdami vienas kitam didelę meilę ir pagarbą. Dabar svarbiausia mums – kuo sveikiau žengti į naują gyvenimo etapą, išsaugant draugystę ir kartu rūpinantis mūsų mergaitėmis“, – bendrame „Instagram“ įraše rašė jie.
Neslėpė padaręs daug klaidų
Nepaisant išsiskyrimo, AJ McLeanas ne kartą viešai kalbėjo apie norą keistis ir tapti geresniu žmogumi. Atlikėjas pripažino, kad per ilgus bendro gyvenimo metus jo žmona patyrė nemažai sunkumų.
2025 metais žurnalui „Us Weekly“ duotame interviu jis atvirai prabilo apie jųdviejų santykius.
„Tarp mūsų vis dar yra labai stipri meilė. Kartu išgyvenome tikrą pragarą. Priverčiau šią moterį tiek daug iškentėti, kad faktas, jog ji vis dar yra šalia, reiškia viena – arba ji beprotė, arba mane myli. O gal ir viena, ir kita“, – tuomet sakė atlikėjas.
Pastaruoju metu buvę sutuoktiniai socialiniuose tinkluose taip pat vis dažniau demonstravo šiltus jausmus vienas kitam.
Spalį Rochelle viešai pasveikino AJ McLeaną pradėjus koncertinį turą „Better Man“ ir negailėjo jam gražių žodžių.
„Šį vakarą buvai nuostabus. Tu nusipelnei visų puikių dalykų, kurie tavęs laukia. Myliu tave“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė ji.
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