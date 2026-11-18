Stiprūs santykiai neatsiranda savaime – jiems reikia nuolatinio darbo ir abiejų žmonių pastangų. Tai nereiškia, kad poros niekada nesusiduria su sunkumais ar nesutarimais. Tačiau labai darnūs partneriai į meilę ir tarpusavio ryšį žvelgia kitaip nei daugelis kitų, rašoma yourtango.com.
Ką kitaip daro darnūs partneriai, kurie beveik niekada nesipyksta?
1. Jų santykiai paremti abipusiškumu, o ne mainais
Mainais paremti santykiai grindžiami principu „duodu, kad gaučiau“. Tokiuose santykiuose dažnai pritrūksta tikro emocinio ryšio. Tuo metu darnūs partneriai vienas kitam padeda ne todėl, kad tikisi kažko mainais, o iš meilės ir noro palaikyti mylimą žmogų.
Psichologas Markas Traversas yra kalbėjęs apie vadinamuosius mainų santykius ir tai, kaip laikui bėgant jie gali mažinti pasitenkinimą santykiais. Specialistas pateikė gana iškalbingą pavyzdį.
„Mainais paremti santykiai atrodo taip: vienas žmogus mintyse nuolat skaičiuoja: „Aš gaminau vakarienę, todėl indus plausi tu. Aš vedžiojau šunį pirmadienį ir antradienį, todėl šį vakarą tavo eilė.“ Jeigu skaičiai nesutampa, pradeda kauptis nuoskaudos. Kiekvienas neišplautas indas tampa dar vienu įrodymu, o kiekvienas papildomas šuns vedžiojimas – pretekstu priekaištams“, – aiškino jis.
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