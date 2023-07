Per jubiliejų žuvo milijardierius Jamesas Crownas: be tėvo liko 4 vaikai

J. Crowno gyvybė užgeso per jo gimtadienį, sekmadienį jam sukako 70 metų, pranešė laikraštis „The Colorado Sun“.

Be daugelio kitų pareigų, J. Crownas buvo savo šeimos verslo – investicijų įmonės „Henry Crown and Company“ – pirmininkas ir generalinis direktorius. Be to, kad dirbo „JPMorgan Chase“ valdyboje, jis taip pat buvo „General Dynamics“ valdybos direktorius.

„Šiuo neįtikėtinai sunkiu metu reiškiame gilią užuojautą Jameso šeimai ir artimiesiems. Mūsų mintys taip pat yra su visais jumis, kurie pažinojo ir mylėjo Jamesą, kaip ir aš. Jis buvo neatsiejama „JPMorgan Chase“ ir mūsų gyvenimo dalis, ir jo labai trūks“, – sakoma „JPMorgan Chase“ generalinio direktoriaus Jamie Dimon pareiškime.

Šiuo metu vietos pareigūnai tiria avariją.

„Oficiali mirties priežastis laukia skrodimo, nors akivaizdu, kad buvo patirtos daugybinės traumos atsitrenkus į tam tikrą objektą. Būdas – nelaimingas atsitikimas“, – sakoma pranešime spaudai.

Leidinio „Forbes“ skaičiavimais, 2020 m. J. Crown šeimos turtas siekė 10,2 mlrd. dolerių.

Milijardierius verslininko gedi žmona bei keturi vaikai.