Paviešintos prieš mirtį siųstos Matthew Perry žinutės

Jiedu kartu vaidino 1988 m. filme „Naktis Džimio Reardono gyvenime“ („A Night in the Life of Jimmy Reardon“). Tai buvo debiutinis M. Perry filmas.

„Labas! Tikiuosi, kad tau viskas gerai. Medituojant (dabar medituoju) pradėjo groti „In Your Eyes“. Ir iškart pagalvojau, kokia tu graži“, – rašė M. Perry spalio 15 d. I. Sky siųstoje žinutėje.

Tai sakydamas aktorius turėjo omenyje dainą iš 1989 m. filmo „Say Anything“. Jame I. Sky atliko vieną pagrindinių vaidmenų.

„Man tai labai patinka“, – atrašė aktorė.

„Tikiuosi, kad esi sveika ir laiminga“, – susirašinėjimą tęsė M. Perry.

„Manau, kad esu. Gera tave išgirsti. Su tavimi mane sieja tik gražūs prisiminimai“, – atsakė I. Sky.

„Aš taip pat. Vieną popietę tiesiog sėdėjau savo bute ir pagalvojau apie tave!“ – atrašė M. Perry.

Aktorė taip pat pasidalijo nuotrauka su „Draugų“ žvaigžde, kurioje jie abu atrodo kaip paaugliai.

„Mūsų paskutinis susirašinėjimas prieš savaitę. Man labai, labai liūdna. Mylėjau šį vaikiną“, – rašė ji įrašo prieraše.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aktorius buvo rastas miręs šeštadienio popietę po to, kai į jo namus Los Andžele po 16 val. buvo iškviestos greitosios pagalbos tarnybos.

Pranešama, kad 54 metų vyro kūnas buvo rastas jo sūkurinėje vonioje. Mirties priežastimi kol kas skelbiamas nuskendimas, tačiau laukiama toksikologų išvadų.