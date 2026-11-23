Dešimtmečio šventės vairas buvo patikėtas žinomam aktorių duetui – Inetai Stasiulytei ir Aisčiui Mickevičiui. Publikai jie pristatė savo įkūnijamus Vaigauskų personažus, o vakaro svečių laukė ne tik pramoginė programa, bet ir gurmaniškos vaišės, šampano purslai bei įspūdingi reginiai.
Rekordinė piramidė – nuo asmeninės idėjos iki įspūdingo rekordo
Vienu iš labiausiai aptarinėtų vakaro akcentų tapo iš 1015 stiklo taurių suformuota piramidė, į kurią buvo pilamas mineralinis vanduo „Vytautas“. Šios idėjos autorė – renginio režisierė, organizatorė, scenarijaus ir visos kūrybinės koncepcijos kūrėja Marija Simona Smolskienė: „Norėjosi, kad ši šventė turėtų ne tik gražią išorinę formą, bet ir savitą istoriją, įsimintinų akcentų“.
„Pasiektas įspūdingas rezultatas, kuris beveik du kartus pranoko 2014-aisiais Klaipėdoje pasiektą Lietuvos rekordą – 650 taurių piramidę. Taisyklingos formos 1015 taurių piramidė pastatyta griežtai laikantis ir „Guinnesso“ pasaulio rekordų agentūros reikalavimų: statinio struktūriniam stabilumui užtikrinti nebuvo naudojamos jokios pagalbinės priemonės – klijai, padėklai, jungtys ir pan. Na, o privalomasis stabilumo testas – statinys negali sugriūti iškart po to, kai nuo jo patraukiamos statytojų rankos ar pagalbiniai įrankiai ir turi išlaikyti stabilumą ne mažiau kaip 5 sekundes – įvykdytas su kaupu. Unikalu tai, kad, statant stiklo taurių piramidę nebuvo sudaužyta nė viena taurė! Tiesa, piramidę statęs mobilaus kokteilių baro „eMVI“ atstovas Mantas Vinikas prisipažino, jog viršūnę formavo sulaikęs kvėpavimą – vos vienas netikslus judesys galėjo nubraukti beveik penkių valandų pastangas“, – akcentavo „Rekordų akademijos“ vadovas Gintaras Pocius.
Išskirtinis renginys pareikalavo ne vieno mėnesio pasiruošimo, didžiulio organizacinio darbo ir daugybės žmonių įsitraukimo. Prie bendro vakaro vaizdo kūrimo prisidėjo ir stilistė Laura Dailidėnienė. Ji su savo prekės ženklu LAURA DAILI rūpinosi renginio stilistika, atlikėjų įvaizdžiais ir visų artistų pasiruošimu. Tuo tarpu unikaliu šventės dekoru pasirūpino KRISTINA DEKORAS komanda.
Baleto artistai ir ypatinga vakaro programa
Jubiliejui specialiai parengtoje programoje dalyvavo 30 Baltijos baleto teatro artistų – profesionalūs baleto šokėjai, aktoriai ir BBT JUNIOR komanda. Jų pasirodymams buvo sukurti specialūs choreografiniai numeriai, papildę vakaro atmosferą ir suteikę renginiui meninio išskirtinumo.
Šventės svečiai mėgavosi gastronominiais virtuvės šefo Dominyko Barono kūriniais. Vakaro metu netrūko geros nuotaikos ir bendrovės „Prike“ pilstomų šampano purslų.
Nuo apleisto „Pentagono“ iki vieno ryškiausių Birštono traukos centrų
Šiandien sunku įsivaizduoti, kad vienas iš labiausiai atpažįstamų Birštono pastatų kadaise buvo vadinamas vaiduokliu. Dar prieš kelis dešimtmečius čia stūksojo apleistas, nebaigtas statinys, kurį vietiniai dėl neįprastos architektūros praminė „Pentagonu“.
Jo istorija prasidėjo dar 1982 metais, kai Birštone buvo pradėta statyti vandens ir purvo gydykla. Ambicingas projektas turėjo tapti išskirtiniu kurorto objektu, tačiau 1988-aisiais statybos buvo sustabdytos. Keliant pastato kupolą įvyko nelaimingas atsitikimas, o darbams tęsti pritrūko lėšų.
Taip prasidėjo ilgi pastato laukimo metai. Neprižiūrimas statinys pamažu nyko, buvo niokojamas ir tapo neįgyvendintos ambicijos simboliu. Dar 1996 metais mėginta atgaivinti projektą, tačiau investicijų rasti nepavyko.
Lemtingas pokytis įvyko 2012-aisiais, kai pastatą įsigijo naujieji projekto plėtotojai. Po rekonstrukcijos, kuriai prireikė ne vienų metų, 2016 metų lapkričio 16 dieną duris atvėrė „Vytautas Mineral SPA“.
Į projektą investuota apie 20 mln. eurų privačių ir Europos Sąjungos paramos lėšų. Rekonstruojant pastatą buvo išsaugotos jo originalios postmodernistinės architektūros formos, tačiau jos papildytos šiuolaikiniais sprendimais. Buvęs nebaigtas statyti statinys virto moderniu poilsio ir sveikatingumo kompleksu, kuris per dešimtmetį tapo vienu svarbiausių Birštono traukos centrų.
Mineralai, dėl kurių į Birštoną sugrįžtama
„Vytautas Mineral SPA“ išskirtinumas – mineralų koncepcija, paremta vietos gamtiniais ištekliais. Šis kompleksas yra vieninteliai tokio pobūdžio mineralų SPA namai Baltijos šalyse. Čia naudojamas iš vietinio šaltinio išgaunamas mineralinis vanduo, o jo mineralinė sudėtis tapo neatsiejama SPA procedūrų ir sveikatinimo ritualų dalimi.
„Per dešimt veiklos metų mus jau aplankė apie 800 tūkst. svečių. Toks lankytojų skaičius – reikšmingas ne tik pačiam SPA, bet ir visam Birštonui. Atvykstantys poilsiautojai lankosi vietos restoranuose, renkasi kitas kurorto paslaugas, pramogas ir taip prisideda prie vietos verslo bei turizmo plėtros. Tad per dešimtmetį šis projektas tapo svarbia Birštono ekonominio gyvenimo dalimi“, - džiaugiasi „Vytautas Mineral SPA“ direktorė Aistė Miliūtė.
Jubiliejuje – garsiausi šalies sportininkai, verslininkai ir pramogų pasaulio atstovai
Dešimtmečio šventė tapo tikra Lietuvos garsenybių fiesta. Tarp maždaug 300 kviestinių svečių buvo galima išvysti ne vieną gerai pažįstamą veidą.
Į Birštoną atvyko krepšininkai Jonas Valančiūnas, Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai, Mindaugas Kuzminskas bei čia gyvenantis buvęs jų kolega Giedrius Gustas. Tarp svečių – ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, „Lietuvos ryto“ vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas, kino režisierius Emilis Vėlyvis.
Šventėje taip pat dalyvavo dainininkas Merūnas Vitulskis su žmona Erika, kompozitorius Stanislavas Stavickis-Stano, televizijos laidų vedėjas Edvardas Žičkus, ir sveikos gyvensenos ekspertas Alanas Dzeranovas.
Tarp susirinkusiųjų buvo renginių organizatorės Erika Purauskytė ir Redita Survilaitė, viešumoje retai matoma buvusi atlikėja Edilija Dautartaitė, fotografai Gediminas Žilinskas ir Lukas Gricius, verslininkai Valentina ir Vytautas Kvaraciejai, Žilvinas Grigaitis, dizainerės Agnė Kuzmickaitė, Laura Dailidėnienė, Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Dešimtmetį minintis „Vytautas Mineral SPA“ tą vakarą turėjo ne vieną priežastį švęsti. Kadaise apleistas ir savo ateities laukęs pastatas šiandien yra tapęs vienu ryškiausių Lietuvos kurortinio poilsio simbolių. O 800 tūkst. čia apsilankiusių svečių – iškalbingas įrodymas, kad prieš dešimt metų Birštone prasidėjusi istorija gerokai peržengė vieno viešbučio ar SPA komplekso ribas.