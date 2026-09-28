Masiškai išplitus Jono Valančiūno vaizdo įrašui – reakcijų banga: „Jis...“

Interviu metu jaunasis sportininkas nuoširdžiai ir su sau būdingu humoru atsakinėja į klausimus apie fizinius duomenis, mokyklos laikus, svajones ir laisvalaikio įpročius.
Internautus pakerėjo ne tik įspūdingi to meto J. Valančiūno duomenys, bet ir jo jaunatviškas paprastumas bei atvirumas.
Batų dydis, ūgis ir neįprastas pasirinkimas mokykloje
Iš pradžių krepšininkas atskleidė savo fizinius parametrus, kurie jau tuo metu darė didelį įspūdį. Paklaustas apie pėdos dydį, Jonas atsakė:
„51 su puse.“
Pasiteiravus apie ūgį bei svorį, jis pateikė tikslius skaičius:
„Dabar ūgis mano 2,10 m, o svoris yra 105 kg.“
Pasiteiravus apie kitas sporto šakas, paaiškėjo, kad oris krepšininkas salėje skraidė ne tik su krepšinio kamuoliu, tačiau galiausiai pasirinko oranžinį:
„Mokykloje teko žaisti kvadratą, gan gerai sekėsi, bet iškeičiau vis dėlto į krepšinį.“
O į klausimą apie lemtingą akimirką, kada suprato sieksiantis profesionalo karjeros, J. Valančiūnas prisiminė pačią pradžią:
„Kai atėjau į pirmą treniruotę. Seniai, seniai... vieną žiemos vakarą.“
Pažadas mokyklai
Nepaisant įtempto tvarkaraščio, paklaustas, ar ketina ateiti bent į išleistuves Mykolo Biržiškos gimnazijoje, krepšininkas davė aiškų pažadą:
„Taip, pažadu ateiti. Bent jau į išleistuves.“
Užsiminus apie jo idealą Dwightą Howardą ir pasiteiravus, ar gali įsivaizduoti po penkerių metų krepšinio aikštelėje besivaržantis su juo, aukštaūgis išliko savikritiškas:
„Galbūt. Tik dar man reikėtų labai daug kartų įžengti į štanginę.“
Požiūris į žvaigždžių ligą ir laisvalaikis
Paklaustas, kaip pavyksta atsispirti žvaigždžių ligai, kurią jaunam žmogui pasigauti neva lengviausia, Jonas atsakė trumpai:
„Aš nežinau, kas yra žvaigždžių liga.“
Pasiteiravus, kuo būtų gyvenime, jeigu nežaistų krepšinio, jis pademonstravo išskirtinį praktiškumą:
„Turbūt mokyčiausi.“
Galutinai gerbėjus pavergė jo atsakymas į klausimą apie tai, ką veikia laisvalaikiu:
„Miegu.“
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Internautų reakcijos
Komentarų skiltyje po išplitusiu vaizdo įrašu verda tikra emocijų banga. Žiūrovai skubėjo dalintis savo pastebėjimais apie Jono charakterį, išvaizdą bei praeitą kelią:
„Mielas vaikas buvo“, – rašė vienas iš internautų.
„Jis superinis vyrukas“, – teigė kiti gerbėjai.
„koks buvo toks ir išliko – paprastas“, – J. Valančiūno nuoširdumu džiaugėsi žiūrovai.
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