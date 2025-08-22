Paviešino, kas dėjosi Post Malone koncerte Lietuvoje: pamatykite patys

Bilietai.lt „Facebook“ paskyroje buvo paviešinta, kas vyko koncerto metu.
Paviešino vaizdo įrašą
Paviešintame vaizdo įraše Post Malone atlieka puikiai žinomą dainą „Rockstar“. Pasirodymo metu netrūko specialiųjų efektų – dūmų, ugnies ir šviesų.
Atrodo, kad publika atidavė visas jėgas ir dainavo kartu su Post Malone.
„Ar tai įspūdingiausias metų šou Lietuvoje?“ – klausė bilietai.lt
Rugpjūčio 21 dieną įvyko ilgai lauktas žymaus atlikėjo Post Malone koncertas. Į koncertą jau gerokai anksčiau rikiavosi gerbėjai, norėdami į stadioną patekti anksčiau.
Tarp minios ir žinomi veidai
Tarp gausybės gerbėjų, kurie ėjo į Dariaus ir girėno stadioną buvo galima pamatyti ir žymių veidų. Čia buvo pastebėti rupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius su žmona bei „Žalgirio“ naujokas Nigelis Williamsas-Gossas.
Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius į koncertą atvyko su žmona, o žmona Rūta puikiai įsiliejo į minią su kaubojiškais motyvais, kuriais šį vakarą puošėsi dauguma atvykusių gerbėjų.
Taip pat tarp gerbėjų minios pasirodė ir „Žalgirio“ krepšinio klubo naujokas Nigelis Williamsas-Gossas kartu su savo mylimaja Kristyn.
Svarbi žinia
Svarbią žinią prieš Post Malone koncertą pranešė socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Live Nation Lithuania“.
Minėtas puslapis pabrėžė, kad į koncertą draudžiama įsinešti šiuos daiktus:
- skėčius, nes jie trukdo matomumui;
- maistą ir gėrimus;
- bet kokius buteliukus, skardines, gertuves ar kitas indus bei talpas;
- profesionalią foto ir vaizdo įrangą;
- „GoPro“ kamerų, dronų ir asmenukių lazdų;
- kompiuterių, planšečių, išorinių baterijų;
- muilo burbulų;
- plakatų ir vėliavų;
- aštrių daiktų, ginklų, sprogmenų, pirotechnikos, lazerių, grandinių, švirkštų ir kitų pavojingų daiktų;
- alkoholio ir bet kokių narkotinių medžiagų;
- gyvūnų;
- dviračių, riedučių, riedlenčių, motociklininkų šalmų ir kitų šalmų, sulankstomų kėdžių ar taburečių;
- didelių kuprinių ar rankinių – nesineškite su savimi didelių krepšių ar nereikalingų daiktų, nes tai prailgins saugumo patikros procesą prie įėjimo.
Koncertą apšildė žinomas šalies dainininkas
Didžiausias renginių organiztorius Baltijos šalyse Live Nation Lithuania oficialiai patvirtino, kad vakaro programą pradėjo viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių – Justinas Jarutis.
„Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – tai vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupei“, – dalinasi atlikėjas.
Justinas Jarutis, dar žinomas kaip buvęs grupės „Freaks On Floor“ lyderis, pastaraisiais metais pelnė pripažinimą kaip vienas geriausių atlikėjų. Jo sąskaitoje daugybė prestižinių M.A.M.A apdovanojimų, o kūriniai „Tavo tavo“, „Rami“, „Savęs“, „Rugpjūtis“ ir kiti nuolat skamba šalies radijo stočių topuose, o pasirodymai sutraukia minias gerbėjų. Atlikėjas taip pat garsėja moderniu muzikiniu, šiek tiek kantri primenančių skambesiu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Laukė įspūdingas reginys
Jau kiek ankščiau skelbta, kad Kaunas šiemet neabejotinai tapo svarbiausiu traukos centru tarptautinių muzikos renginių žemėlapyje, o finalinį šios įspūdingos vasaros akordą jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje sugros viena ryškiausių muzikos žvaigždžių – Post Malone.
„Post Malone“ debiutinis albumas „Stoney“ (2016) tapo platininiu, o daina „Congratulations“, įrašyta kartu su reperiu „Quavo“, įsitvirtino įvairiausių topų viršūnėse, tačiau tikrasis proveržis įvyko kartu su antrojo albumo „Beerbongs & Bentleys“ (2018) pasirodymu, kuris per pirmąją savaitę sumušė visus klausomumo rekordus. Albume esantys hitai „Rockstar“ su 21 Savage ir „Psycho“ su „Ty Dolla $ign“ vien „YouTube“ platformoje perklausyti daugiau nei 2,4 milijardo kartų.
Per visą laikotarpį repo ir kantri muzikos žvaigždės sąskaitoje – daugybė įspūdingų rekordų. Jo singlai pasiekė dešimtis „Billboard Hot 100“ pirmųjų vietų, o jo albumai ne kartą debiutavo „Billboard Top 200“ viršūnėse. Post Malone taip pat gali pasigirti daugybę nominacijų prestižiniuose „Billboard Music Awards“, „American Music Awards“ ir „MTV Video Music“ apdovanojimuose.
Atlikėjo albumai ir singlai taip pat ne kartą susilaukė muzikos industrijos pripažinimo, o kūriniai „Congratulations“, „Sunflower“, „I Fall Apart“, „Better Now“ ir „Psycho“ pelnė ne vieną deimantinį sertifikatą, kurį Amerikos įrašų industrijos asociacija suteikia dainoms ir albumams, pasiekusiems ypatingai didelį pardavimų ir perklausų skaičių. Svarbu paminėti, kad šiuo pasiekimu visame muzikos pasaulyje gali pasigirti vos kelios dešimtys atlikėjų.
Vienintelį Baltijos šalyse Post Malone koncertą, rugpjūčio 21 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione, pristatė „Live Nation Lithuania“.
