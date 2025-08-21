Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Į Post Malone koncertą jau rikiuojasi gerbėjai: dominuoja viena tema

2025-08-21 19:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 19:58

Šį vakarą Kauno ir Dariaus stadioną sudrebins dar vienas koncertas. Pasirodys ilgai laukta užsienio žvaigždė Post Malone. Gerbėjai jau rikiuojasi prie stadiono įėjimų.

Post Malone koncertas (Nuotr. ELTA)
28

Šį vakarą Kauno ir Dariaus stadioną sudrebins dar vienas koncertas. Pasirodys ilgai laukta užsienio žvaigždė Post Malone. Gerbėjai jau rikiuojasi prie stadiono įėjimų.

REKLAMA
1

Rugpjūčio 21 dieną Kauną sudrebins ne eilinis koncertas. Dariaus ir Girėno stadione pasirodys žymus atlikėjas – Post Malone. Gerbėjai jau plūsta į koncertą, tačiau galima pastebėti, jog tarp gerbėjų dominuoja ta pati tema.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Post Malone koncertas
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Post Malone koncertas

Kaubojiškas akcentas

Galima pastebėti, jog dauguma gerbėjų it susitarę, dėvi kaubojiškus batus arba turi kaubojiško stiliaus skrybėles. Tokie akcentai sukuria tam tikrą temą.

REKLAMA
REKLAMA

Gerbėjai atvykę į koncertą demonstruoja itin vasariškus bei puošnius drabužių ir aksesuarų derinius.

REKLAMA

Nors iki koncerto pradžios dar yra pakankamai laiko, tačiau gerbėjai čia rikiuojasi jau gerokai anksčiau, greičiausia, norėdami gauti geresnes ir artimesnes vietas stovimame sektoriuje bei bando išvengti spūsties.

Atlikėjas prieš kelias valandas nusileido Lietuvoje

Pats atlikėjas dar tik prieš kelias valandas nusileido Lietuvoje privačiu lėktuvu ir jau netrukus pasirodys ant didžiosios scenos prieš gausią minią susirinkusių žmonių, tarp kurių, tikėtina, bus ne tik lietuviai.

Primename, kad rugpjūčio 21 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudės dar vienos muzikos pasaulio žvaigždės koncertas. Į Lietuvą atvyko Post Malone, todėl atlikėjas pritrauks klausytojų ir ne tik iš Lietuvos, tačiau tikėtina, jog atvyks ir kaimyninių šalių gyventojai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų