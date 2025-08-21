Į Post Malone koncertą jau rikiuojasi gerbėjai: dominuoja viena tema

Rugpjūčio 21 dieną Kauną sudrebins ne eilinis koncertas. Dariaus ir Girėno stadione pasirodys žymus atlikėjas – Post Malone. Gerbėjai jau plūsta į koncertą, tačiau galima pastebėti, jog tarp gerbėjų dominuoja ta pati tema.
Kaubojiškas akcentas
Galima pastebėti, jog dauguma gerbėjų it susitarę, dėvi kaubojiškus batus arba turi kaubojiško stiliaus skrybėles. Tokie akcentai sukuria tam tikrą temą.
Gerbėjai atvykę į koncertą demonstruoja itin vasariškus bei puošnius drabužių ir aksesuarų derinius.
Nors iki koncerto pradžios dar yra pakankamai laiko, tačiau gerbėjai čia rikiuojasi jau gerokai anksčiau, greičiausia, norėdami gauti geresnes ir artimesnes vietas stovimame sektoriuje bei bando išvengti spūsties.
Atlikėjas prieš kelias valandas nusileido Lietuvoje
Pats atlikėjas dar tik prieš kelias valandas nusileido Lietuvoje privačiu lėktuvu ir jau netrukus pasirodys ant didžiosios scenos prieš gausią minią susirinkusių žmonių, tarp kurių, tikėtina, bus ne tik lietuviai.
