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Paviešino garsiam Lietuvos vyrui rašytą Agnės Jagelavičiūtės laišką: žodžiai virpina širdį

2026-11-15 09:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 09:19
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Šeštadienį Egidijus Dragūnas-SEL paviešino anksčiau socialiniuose tinkluose Agnės Jagelavičiūtės skelbtus žodžius jam.

Šeštadienį Egidijus Dragūnas-SEL paviešino anksčiau socialiniuose tinkluose Agnės Jagelavičiūtės skelbtus žodžius jam.

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Vyras pasidalijo nuotrauka įrašo, kurį Instagram buvo skelbusi Agnė. Atvirame laiške moteris jautriai kalbėjo apie juos siejusį ryšį, jų susipažinimo istoriją.

(41 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Jagelavičiūtė

Paviešino jautrius žodžius

Įraše, kurio nuotrauka pasidalijo E. Dragūnas-SEL, A. Jagelavičiūtė rašė:

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„Kažkas manęs paklausė... Tu ką, Selą įsimylėjai? Aš tik nusijuokiau. Ar tu manai, kad galima jo nemylėt?

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Dieną, kai jis pirmą kartą atvažiavo į „Bombą“, mane paleido iš pamokų. Realiai dėl jo. Nepamenu, kiek buvo, gal 12? Klykiau nežinia dėl ko, nors žinau. Man patiko, kad jis neturi #statusquo. Paskui verkiau 16-os, kai jie negalėjo pasidalinti „Saulės miesto“. Tada jau buvo svarbūs abu. O vieną rytą 2004-aisiais, buvau jau tikrai suaugus, nuskambėjo skambutis...

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– Kas čia? – paklausiau.

– Tomas, – pasakė tokiu pat sarkastišku balsu.

Žinojau, kad to žmogaus vardas... tikrai ne Tomas. Tada. Tada po daugybės metų verkiau jo garaže, kad daugiau negaliu.

Po daugybės metų jis man prie scenos sakė: būk tokia, kaip mano garaže, tu būk gyva.

Jį aš visada dievinau už tą naglą teisę į gyvenimą. Supratau, kad gyvenime nuo momento, kai tu žiūri į kažką negalėdamas kvėpuot, iki to, kai jis tau paskambina kvatodamas – tik akimirka.

For the record: mes niekada neturėjom romano. Nesibučiavom. Ir neketinom to daryt. Čia tik dar viena random istorija, kurią papasakojom vienas kitam Lofficiel Lithuania. Aš ne tai, kad įsimylėjau Egidijų Dragūną, aš jį myliu. Beveik visą savo gyvenimą“.

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