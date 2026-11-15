Paviešino garsiam Lietuvos vyrui rašytą Agnės Jagelavičiūtės laišką: žodžiai virpina širdį

Vyras pasidalijo nuotrauka įrašo, kurį Instagram buvo skelbusi Agnė. Atvirame laiške moteris jautriai kalbėjo apie juos siejusį ryšį, jų susipažinimo istoriją.
Paviešino jautrius žodžius
Įraše, kurio nuotrauka pasidalijo E. Dragūnas-SEL, A. Jagelavičiūtė rašė:
„Kažkas manęs paklausė... Tu ką, Selą įsimylėjai? Aš tik nusijuokiau. Ar tu manai, kad galima jo nemylėt?
Dieną, kai jis pirmą kartą atvažiavo į „Bombą“, mane paleido iš pamokų. Realiai dėl jo. Nepamenu, kiek buvo, gal 12? Klykiau nežinia dėl ko, nors žinau. Man patiko, kad jis neturi #statusquo. Paskui verkiau 16-os, kai jie negalėjo pasidalinti „Saulės miesto“. Tada jau buvo svarbūs abu. O vieną rytą 2004-aisiais, buvau jau tikrai suaugus, nuskambėjo skambutis...
– Kas čia? – paklausiau.
– Tomas, – pasakė tokiu pat sarkastišku balsu.
Žinojau, kad to žmogaus vardas... tikrai ne Tomas. Tada. Tada po daugybės metų verkiau jo garaže, kad daugiau negaliu.
Po daugybės metų jis man prie scenos sakė: būk tokia, kaip mano garaže, tu būk gyva.
Jį aš visada dievinau už tą naglą teisę į gyvenimą. Supratau, kad gyvenime nuo momento, kai tu žiūri į kažką negalėdamas kvėpuot, iki to, kai jis tau paskambina kvatodamas – tik akimirka.
For the record: mes niekada neturėjom romano. Nesibučiavom. Ir neketinom to daryt. Čia tik dar viena random istorija, kurią papasakojom vienas kitam Lofficiel Lithuania. Aš ne tai, kad įsimylėjau Egidijų Dragūną, aš jį myliu. Beveik visą savo gyvenimą“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.