Iš Egidijaus Dragūno SEL – žinia: „Švelniai pasakius – durnina...“

Socialiniuose tinkluose E. Dragūnas patalpino vaizdo įrašą, kuriame kalbėjo apie savo naują projektą.
SEL dalijasi žinia
„Labas, būtinai perduok šitą žinutę savo draugams ar artimiesiems, kuriuos, švelniai pasakius, durnina, kurie keliasi skelbimą už šimtą dvidešimt eurų.
Naudokis www.ntsel.lt, nekilnojamojo turto portalu, už dyką. Kelk savo skelbimą ir būk linksmas šiandien. Iki“, – kalbėjo E. Dragūnas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad E. Dragūnas-SEL prieš maždaug metus taip pat įkūrė interneto svetainę, kurioje galima parduoti ir pirkti automobilius bei jų dalis.
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