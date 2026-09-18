Egidijaus Dragūno-SEL karjeroje – netikėti pokyčiai

Apie naują verslą jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Naujas vingis
Savo paskyroje vyras paviešino trumpą vaizdo įrašą, kuriame pristato naują projektą – nekilnojamojo turto svetainę, kuri pradėjo veikti šiandien.
Jis kalbėjo:
„Sveiki. Jau metai, kaip veikia AutoSel, ir veikia labai sėkmingai.
Šiandien mes pristatome savo naują projektą – NTSel nekilnojamojo turto portalą. Ten galite patalpinti savo skelbimus, ieškoti savo naujo būsta ir tai daryti nemokamai.
Kviečiu visus aplankyti, pasižiūrėti ir patalpinti savo skelbimą. NTSel – nuo šiandien. Ačiū“, – sakė E. Dragūnas-SEL.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.