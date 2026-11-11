Po Egidijaus Dragūno-SEL planus sujaukusios nesėkmės – dar vienas pranešimas

Jis buvo išplatintas socialiniuose tinkluose.
Dar viena žinia
Facebook platformoje buvo paviešintas pranešimas, kuriame suteikiama informacija visiems, jau anksčiau įsigijusiems bilietus į žinomo atlikėjo koncertą.
Nurodyta, kaip bus gražinami pinigai bei kur kreiptis, jei kyla klausimų:
„SVARBUS PRANEŠIMAS
Nuoširdžiai apgailestaudami pranešame, kad lapkričio 14 d. „Compass Arena“ turėjęs įvykti SEL koncertas yra ATŠAUKIAMAS.
Mums ypač skaudu apie tai pranešti, nes per daugiau nei 20 metų renginių organizavimo istoriją tai pirmas kartas, kai tenka priimti tokį sprendimą.
Nuoširdžiai atsiprašome visų žiūrovų už sukeltus nepatogumus ir dėkojame už jūsų supratingumą.
Visi už bilietus sumokėti pinigai bus grąžinti tuo pačiu būdu, kuriuo buvo įsigyti bilietai. Pinigų grąžinimas gali užtrukti keleta darbo dienų.
Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis el. paštu: [email protected].
Dėkojame už jūsų palaikymą ir supratingumą.
2PRO Studio Inc.“
Štai kodėl atšaukė koncertą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žinią apie atšaukiamą koncertą antradienį paviešino E. Dragūnas-SEL. Vyras savo Facebook paskyroje atskleidė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad jis negavo vizos.
Vyras rašė:
„SEL KONCERTAS ČIKAGOJE ATŠAUKIAMAS
Mieli mano fanai,
Gyvenime būna situacijų, kurių negalime pakeisti, kad ir kiek pastangų įdėtume.
Su dideliu apgailestavimu turiu pranešti, kad lapkričio 14 dieną Čikagoje turėjęs įvykti SEL koncertas yra atšaukiamas dėl man neišduotos JAV vizos.
Šiuos žodžius sakyti nėra lengva.
Žinau, kiek daug jūsų laukė šio susitikimo. Žinau, kad kai kurie planavote keliones, derinote darbus, skyrėte savo laiką ir lėšas tam, kad galėtume būti kartu.
Ir būtent dėl jūsų man labiausiai gaila.
Per visus savo muzikinius metus supratau vieną labai svarbų dalyką – atlikėjas be savo klausytojų yra tik žmogus su muzika. Tik jūs suteikiate jai prasmę.
Niekada nelaikiau jūsų palaikymo savaime suprantamu dalyku. Kiekvienas jūsų atėjimas į koncertą man yra pasitikėjimas, kurį privalau gerbti.
Šį kartą aplinkybės susiklostė ne taip, kaip tikėjomės. Tačiau nenoriu ieškoti kaltų, reikšti priekaištų ar dalyti pažadų, kurių šiandien negaliu užtikrinti.
Noriu tik nuoširdžiai atsiprašyti visų, kurių planus šis sprendimas pakeitė.
Tikiu, kad žmogaus stiprybė atsiskleidžia ne tik tada, kai jam sekasi, bet ir tada, kai jis sugeba oriai priimti tai, ko negali pakeisti.
Muzika visada buvo ir liks mano būdas kalbėtis su jumis. Ir labai tikiuosi, kad mūsų susitikimas dar įvyks.
Ačiū jums už visus metus, už ištikimybę, už kantrybę ir už tai, kad esate.
Su pagarba ir dėkingumu,
Egidijus Dragūnas | SEL“
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